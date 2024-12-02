«Салават Юлаев» против «Трактора»: где смотреть и кто победит

История противостояний между этими командами говорит о том, что у «Салавата Юлаева» есть определенное преимущество. В рамках КХЛ они встречались 67 раз: уфимцы одержали 36 побед (31 из них в основное время), забросив при этом 169 шайб. Челябинский клуб выиграл лишь 26 матчей (23 — в основное время), забросив всего 129 шайб.