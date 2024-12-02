«Салават Юлаев» против «Трактора»: где смотреть и кто победит

Posted 2 декабря, 09:07
Published 2 декабря, 09:07
Modified 2 декабря, 09:31
Updated 2 декабря, 09:31
На льду «Уфа-Арена» в 19:00 по местному времени пройдет третий матч шестой домашней серии для команды «Салават Юлаев». Уфимцы встретятся с лидером Восточной конференции — челябинским «Трактором». Билетов на игру на момент написания статьи практически не осталось. Для тех, кто не сможет посетить арену, предусмотрены бесплатные трансляции на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).
«Трактор» за последние полторы недели провел несколько напряженных матчей с такими командами, как «Динамо Москва», ЦСКА и «Локомотив». Несмотря на сложные испытания, челябинцы уверенно занимают первое место в турнирной таблице Востока с 46 очками. Их игра отличается высокой результативностью и тактической гибкостью.
С другой стороны, уфимский клуб начал свою домашнюю серию весьма успешно. В первом матче они разгромили «Витязь» со счетом 4:0, а затем одержали впечатляющую победу над мощным «Спартаком» — 5:1. Эти успехи позволили команде занять вторую строчку на Востоке с 42 очками в активе. Уфимцы явно настроены продолжать свою победную серию и бросить вызов лидеру.
История противостояний между этими командами говорит о том, что у «Салавата Юлаева» есть определенное преимущество. В рамках КХЛ они встречались 67 раз: уфимцы одержали 36 побед (31 из них в основное время), забросив при этом 169 шайб. Челябинский клуб выиграл лишь 26 матчей (23 — в основное время), забросив всего 129 шайб.
Букмекеры оценивают шансы команд довольно близко: коэффициент на победу «Салавата Юлаева» составляет 2.50, на ничью — 3.80, а на успех «Трактора» — 2.60. Интересно также то, что тотал больше 5.5 шайб предлагается за коэффициент 2.10, тогда как тотал меньше — за более низкий коэффициент 1.74.