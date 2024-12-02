«Салават Юлаев» одолел «Трактор»

Первую шайбу в ворота гостей забил Ефремов уже на шестой минуте, позже преимущество «юлаевцев» увеличил Науменков. Единственную шайбу от «Трактора» уфимцы пропустили в конце первой пятиминутки от Тертышный. Тем не менее вырвать победу у «СЮ» гостям не удалось, число голов «Салавата» удвоили Ливо и Ремпал.