«Салават Юлаев» одолел «Трактор»

Posted 2 декабря, 16:44
Published 2 декабря, 16:44
Modified 2 декабря, 18:09
Updated 2 декабря, 18:09
«Салават» столкнулся с челябинским «Трактором» на льду «Уфа-Арены». Игра закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Первую шайбу в ворота гостей забил Ефремов уже на шестой минуте, позже преимущество «юлаевцев» увеличил Науменков. Единственную шайбу от «Трактора» уфимцы пропустили в конце первой пятиминутки от Тертышный. Тем не менее вырвать победу у «СЮ» гостям не удалось, число голов «Салавата» удвоили Ливо и Ремпал.
Эта победа стала для «СЮ» четвёртой в серии. Ранее, как сообщал Mkset, хоккейный клуб из Башкирии победил московский «Спартак».