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Posted 2 декабря, 16:44

Published 2 декабря, 16:44

Modified 2 декабря, 18:09

Updated 2 декабря, 18:09

«Салават Юлаев» одолел «Трактор»

«Салават Юлаев» одолел «Трактор»

2 декабря 2024, 16:44
Фото: ХКСЮ / Telegram.
Уверенной победой уфимцев завершился хоккейный матч на стадионе башкирской столицы в понедельник, 2 декабря.

«Салават» столкнулся с челябинским «Трактором» на льду «Уфа-Арены». Игра закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Первую шайбу в ворота гостей забил Ефремов уже на шестой минуте, позже преимущество «юлаевцев» увеличил Науменков. Единственную шайбу от «Трактора» уфимцы пропустили в конце первой пятиминутки от Тертышный. Тем не менее вырвать победу у «СЮ» гостям не удалось, число голов «Салавата» удвоили Ливо и Ремпал.

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Эта победа стала для «СЮ» четвёртой в серии. Ранее, как сообщал Mkset, хоккейный клуб из Башкирии победил московский «Спартак».

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