Промышленность падает в Башкирии

Posted 2 декабря, 05:42
Published 2 декабря, 05:42
Modified 2 декабря, 08:58
Updated 2 декабря, 08:58
В октябре 2024 года индекс промышленного производства составил 101,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а за январь–октябрь 2024 года — 104,3%. Для сравнения, по всей России эти показатели составили 104,8% и 104,4%, соответственно.
Рост объемов производства в Башкирии обеспечен в двух основных отраслях: обрабатывающей, где индекс составил 107,4%, и энергетической, с показателем 100,4%. Однако не обошлось без негативных факторов. Снижение объемов наблюдается в сырьевом секторе, где производство упало на 10%, а также в сфере водоснабжения и утилизации отходов — на 4,9%.
Обрабатывающие производства показывают разно векторные результаты. Наиболее заметный рост наблюдается в производстве пищевых продуктов (136,5%), бумаги (115,7%) и транспортных средств (115,6%). Однако на фоне этого есть и значительные падения: производство кожи и изделий из кожи сократилось на 25,5%, а ремонт и монтаж машин — на 22,2%.
По данным экспертов, причины падения объемов производства могут быть связаны с несколькими факторами.
— Во-первых, высокие ставки по кредитам делают заемные средства менее доступными для предприятий. Во-вторых, инфляция продолжает оказывать давление на расходы производителей, увеличивая стоимость сырья и материалов. В-третьих, экономическая неопределенность и колебания спроса также способствуют снижению объемов производства, — комментируют специалисты.
Как ранее сообщал Mkset, Башкортостан и Казахстан разработали и подписали программу, определяющую направления развития взаимовыгодного сотрудничества.