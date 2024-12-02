Промышленность падает в Башкирии

Рост объемов производства в Башкирии обеспечен в двух основных отраслях: обрабатывающей, где индекс составил 107,4%, и энергетической, с показателем 100,4%. Однако не обошлось без негативных факторов. Снижение объемов наблюдается в сырьевом секторе, где производство упало на 10%, а также в сфере водоснабжения и утилизации отходов — на 4,9%.