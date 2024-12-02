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Posted 2 декабря, 07:50

Published 2 декабря, 07:50

Modified 2 декабря, 07:57

Updated 2 декабря, 07:57

Поселок в Уфе осветили после внимания прокуроров

Прокуратура включила свет уфимцам

2 декабря 2024, 07:50
Фото: 1MI.

Поселок в Уфе осветили после внимания прокуроров

В Уфе появилось уличное освещение на улицах поселка 8 Марта, сообщает в понедельник, 2 декабря, прокуратура Башкирии.

Как стало известно, на 12 улицах поселка 8 Марта отсутствовало искусственное освещение, что создавало опасные условия для пешеходов и водителей. В темное время суток это увеличивало риск дорожно-транспортных происшествий.

— Согласно действующему законодательству, ответственность за обеспечение безопасности на территории муниципалитетов лежит на органах местного самоуправления, — акцентировали внимание в прокуратуре. — В связи с этим прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием обязать городскую администрацию устранить выявленные нарушения.

По итогу, после вмешательства надзорного ведомства, были приняты меры по организации уличного освещения на проблемных участках.

Как ранее сообщал Mkset, жители Тихой слободы с 2013 года просили подключить освещение уличными фонарями — проблема решилась только после визита мэра Уфы Ратмира Мавлиева.

Уфимцам 11 лет не могли подключить свет
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