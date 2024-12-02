Прокуратура включила свет уфимцам

Posted 2 декабря, 07:50
Published 2 декабря, 07:50
Modified 2 декабря, 07:57
Updated 2 декабря, 07:57
Как стало известно, на 12 улицах поселка 8 Марта отсутствовало искусственное освещение, что создавало опасные условия для пешеходов и водителей. В темное время суток это увеличивало риск дорожно-транспортных происшествий.
— Согласно действующему законодательству, ответственность за обеспечение безопасности на территории муниципалитетов лежит на органах местного самоуправления, — акцентировали внимание в прокуратуре. — В связи с этим прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием обязать городскую администрацию устранить выявленные нарушения.
По итогу, после вмешательства надзорного ведомства, были приняты меры по организации уличного освещения на проблемных участках.
Как ранее сообщал Mkset, жители Тихой слободы с 2013 года просили подключить освещение уличными фонарями — проблема решилась только после визита мэра Уфы Ратмира Мавлиева.