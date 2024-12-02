Президент Филиппин заявил о появлении субмарины «Уфа» у берегов страны

Posted 2 декабря, 19:00
Published 2 декабря, 19:00
Modified 2 декабря, 19:23
Updated 2 декабря, 19:23
Как пишет информационное агентство Bloomberg, поводом для заявления президента страны Фердинанда Маркоса-младшего стало то, что подводное судно «Уфа» засекли в водах Юго-Восточной Азии. При этом, как указывает западная пресса, местные военные «поклялись продолжать защищать свой морской суверенитет» в контексте «тревожного» появления субмарины. Заявлений по поводу возможной эскалации от ведомств России не поступало.
В октябре 2024 года Mkset сообщал о том, что подлодка «Уфа» пришвартовалась в Индии. Напомним, подлодка «Уфа» была спущена на воду осенью 2022 года.