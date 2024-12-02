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Posted 2 декабря, 19:00

Published 2 декабря, 19:00

Modified 2 декабря, 19:23

Updated 2 декабря, 19:23

Подлодку «Уфа» заметили в Филиппинах

Президент Филиппин заявил о появлении субмарины «Уфа» у берегов страны

2 декабря 2024, 19:00
Фото: Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи».

Подлодку «Уфа» заметили в Филиппинах

Российская подводная лодка, названная в честь столицы Башкирии, вызвала беспокойство у руководства Филиппин.

Как пишет информационное агентство Bloomberg, поводом для заявления президента страны Фердинанда Маркоса-младшего стало то, что подводное судно «Уфа» засекли в водах Юго-Восточной Азии. При этом, как указывает западная пресса, местные военные «поклялись продолжать защищать свой морской суверенитет» в контексте «тревожного» появления субмарины. Заявлений по поводу возможной эскалации от ведомств России не поступало.

Субмарина «Уфа» пришвартовалась в Индии
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В октябре 2024 года Mkset сообщал о том, что подлодка «Уфа» пришвартовалась в Индии. Напомним, подлодка «Уфа» была спущена на воду осенью 2022 года.

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