Президент Филиппин заявил о появлении субмарины «Уфа» у берегов страны

Как пишет информационное агентство Bloomberg, поводом для заявления президента страны Фердинанда Маркоса-младшего стало то, что подводное судно «Уфа» засекли в водах Юго-Восточной Азии. При этом, как указывает западная пресса, местные военные «поклялись продолжать защищать свой морской суверенитет» в контексте «тревожного» появления субмарины. Заявлений по поводу возможной эскалации от ведомств России не поступало.