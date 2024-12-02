Пожилая женщина сгорела на глазах сына в Башкирии

В деревне Шланлы бревенчатый дом загорелся мгновенно, словно спичка. В момент возникновения огня 74-летняя хозяйка находилась внутри, а ее сын был в бане. Когда мужчина увидел пламя, он бросился к дому, надеясь спасти мать. Однако густой дым и яркое пламя не оставили ему шансов — войти внутрь было невозможно.