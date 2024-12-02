Пожилая женщина сгорела на глазах сына в Башкирии

Posted 2 декабря, 06:28
Published 2 декабря, 06:28
Modified 2 декабря, 08:11
Updated 2 декабря, 08:11
В деревне Шланлы бревенчатый дом загорелся мгновенно, словно спичка. В момент возникновения огня 74-летняя хозяйка находилась внутри, а ее сын был в бане. Когда мужчина увидел пламя, он бросился к дому, надеясь спасти мать. Однако густой дым и яркое пламя не оставили ему шансов — войти внутрь было невозможно.
Сотрудники МЧС России и местные добровольцы прибыли на место происшествия и начали борьбу с огнем. Несмотря на их усилия, дом был полностью уничтожен пожаром. В ходе тушения спасатели обнаружили труп пожилой женщины. Предварительное расследование показывает, что причиной пожара могла стать неосторожность при использовании газовой плиты.
Как ранее сообщал Mkset, крупный пожар с человеческими жертвами произошел в Калтасинском районе.