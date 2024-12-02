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Posted 2 декабря, 06:28

Published 2 декабря, 06:28

Modified 2 декабря, 08:11

Updated 2 декабря, 08:11

Пожар унес жизнь пожилой женщины в Башкортостане

Пожилая женщина сгорела на глазах сына в Башкирии

2 декабря 2024, 06:28
Фото: МЧС России.

Пожар унес жизнь пожилой женщины в Башкортостане

В деревне Шланлы Аургазинского района произошел сильный пожар, в результате которого погибла 74-летняя женщина, сообщает в понедельник, 2 декабря, пресс-служба МЧС России.

В деревне Шланлы бревенчатый дом загорелся мгновенно, словно спичка. В момент возникновения огня 74-летняя хозяйка находилась внутри, а ее сын был в бане. Когда мужчина увидел пламя, он бросился к дому, надеясь спасти мать. Однако густой дым и яркое пламя не оставили ему шансов — войти внутрь было невозможно.

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС России и местные добровольцы прибыли на место происшествия и начали борьбу с огнем. Несмотря на их усилия, дом был полностью уничтожен пожаром. В ходе тушения спасатели обнаружили труп пожилой женщины. Предварительное расследование показывает, что причиной пожара могла стать неосторожность при использовании газовой плиты.

Как ранее сообщал Mkset, крупный пожар с человеческими жертвами произошел в Калтасинском районе.

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