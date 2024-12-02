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Posted 1 декабря, 21:03

Published 1 декабря, 21:03

Modified 1 декабря, 21:05

Updated 1 декабря, 21:05

Пенсионер из Башкирии утонул на «Ниве»

Пенсионер из Башкирии утонул на «Ниве»

1 декабря 2024, 21:03
Фото: МЧС.
В Балтачевском районе Башкортостана при трагических обстоятельствах погиб пожилой мужчина — сообщили в МЧС региона.

Несчастный случай зафиксировали в деревне Штанды. Водитель отечественной «Нивы» — 72-летний местный житель — быстро сдавал назад. Не заметив оврага, мужчина съехал прямо в реку. В считанные секунды внедорожник полностью оказался в воде, а салон стало топить. Вскоре пенсионер захлебнулся прямо в машине.

Машину позже доставали очевидцы. Сотрудники МЧС при осмотре места происшествия пришли к выводу, что на самостоятельное спасение у мужчины не было ни шанса.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии при выходе на лёд погиб известный у себя в муниципалитете предприниматель.

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