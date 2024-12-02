Пенсионер чуть не погиб из-за курения в Башкирии

Инцидент случился в квартире по улице Советской. В жилище 79-летнего пенсионера вспыхнул балкон. Заметившие это соседи вызвали на место «службу 112». Несколько жильцов самостоятельно эвакуировались из многоквартирного дома до приезда спасателей.