Пенсионер чуть не погиб из-за курения в Башкирии

Posted 2 декабря, 15:23
Published 2 декабря, 15:23
Modified 2 декабря, 18:03
Updated 2 декабря, 18:03
Инцидент случился в квартире по улице Советской. В жилище 79-летнего пенсионера вспыхнул балкон. Заметившие это соседи вызвали на место «службу 112». Несколько жильцов самостоятельно эвакуировались из многоквартирного дома до приезда спасателей.
Огнеборцы быстро вывели хозяина квартиры на улицу и ликвидировали горение. Что привело к возгоранию — выясняют. Не исключено, что пожар мог вызвать неосторожно брошенный окурок.
Ранее Mkset сообщал о трагическом пожаре в Калтасинском районе Башкортостана, в ходе которого погиб ребёнок с матерью.