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Posted 2 декабря, 15:23

Published 2 декабря, 15:23

Modified 2 декабря, 18:03

Updated 2 декабря, 18:03

Пенсионер чуть не погиб из-за курения в Башкирии

Пенсионер чуть не погиб из-за курения в Башкирии

2 декабря 2024, 15:23
Фото: МЧС.
В Ишимбае спасли от страшной гибели пожилого мужчину — отчитались в МЧС Башкортостана в понедельник, 2 декабря.

Инцидент случился в квартире по улице Советской. В жилище 79-летнего пенсионера вспыхнул балкон. Заметившие это соседи вызвали на место «службу 112». Несколько жильцов самостоятельно эвакуировались из многоквартирного дома до приезда спасателей.

Огнеборцы быстро вывели хозяина квартиры на улицу и ликвидировали горение. Что привело к возгоранию — выясняют. Не исключено, что пожар мог вызвать неосторожно брошенный окурок.

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Ранее Mkset сообщал о трагическом пожаре в Калтасинском районе Башкортостана, в ходе которого погиб ребёнок с матерью.

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