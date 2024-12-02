Новогоднее настроение пришло в 150 уголков Уфы

Posted 2 декабря, 06:10
Published 2 декабря, 06:10
Modified 2 декабря, 08:50
Updated 2 декабря, 08:50
В 2024 году столица Башкортостана вновь обустраивает праздничные площадки, где уфимцы смогут провести время с семьей и друзьями. На различных локациях, включая дворы, планируется установить около 150 живых и искусственных елей. Основные новогодние пространства будут расположены на площади имени Ленина и возле Конгресс-холла «Торатау». Здесь жители города и гости смогут увидеть мультимедийные пиксельные ели, ледовые скульптуры и световые конструкции, а также воспользоваться фотозонами для создания памятных снимков.
Мэр города Ратмир Мавлиев в своих соцсетях, также поделился списком основных городских и районных ёлок, которые расположились в 20 разных локациях Уфы.
Как и в 2023 году, на Горсовете будет работать Резиденция уфимского Деда Мороза.
— Открытие городков запланировано по мере их готовности, при этом все площадки будут проверены рабочей группой по техническому приему для обеспечения безопасности. Помимо ледовых городков и горок, уфимцев ожидают ледовые катки, которые будут заливаться при подходящих погодных условиях, — сообщают в ведомстве.