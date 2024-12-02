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Posted 2 декабря, 06:10

Published 2 декабря, 06:10

Modified 2 декабря, 08:50

Updated 2 декабря, 08:50

Уфу насытили новогодними локациями

Новогоднее настроение пришло в 150 уголков Уфы

2 декабря 2024, 06:10
Фото: 1MI.

Уфу насытили новогодними локациями

В столице Башкирии активно продолжается подготовка к новогодним праздникам: в городе появятся 20 ледовых городков и 30 горок, сообщает в понедельник, 2 декабря, Горсовет Уфы.

В 2024 году столица Башкортостана вновь обустраивает праздничные площадки, где уфимцы смогут провести время с семьей и друзьями. На различных локациях, включая дворы, планируется установить около 150 живых и искусственных елей. Основные новогодние пространства будут расположены на площади имени Ленина и возле Конгресс-холла «Торатау». Здесь жители города и гости смогут увидеть мультимедийные пиксельные ели, ледовые скульптуры и световые конструкции, а также воспользоваться фотозонами для создания памятных снимков.

Мэр города Ратмир Мавлиев в своих соцсетях, также поделился списком основных городских и районных ёлок, которые расположились в 20 разных локациях Уфы.

Как и в 2023 году, на Горсовете будет работать Резиденция уфимского Деда Мороза.

— Открытие городков запланировано по мере их готовности, при этом все площадки будут проверены рабочей группой по техническому приему для обеспечения безопасности. Помимо ледовых городков и горок, уфимцев ожидают ледовые катки, которые будут заливаться при подходящих погодных условиях, — сообщают в ведомстве.
В Уфе поставят пиксельную елку
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