Новогоднее настроение пришло в 150 уголков Уфы

В 2024 году столица Башкортостана вновь обустраивает праздничные площадки, где уфимцы смогут провести время с семьей и друзьями. На различных локациях, включая дворы, планируется установить около 150 живых и искусственных елей. Основные новогодние пространства будут расположены на площади имени Ленина и возле Конгресс-холла «Торатау». Здесь жители города и гости смогут увидеть мультимедийные пиксельные ели, ледовые скульптуры и световые конструкции, а также воспользоваться фотозонами для создания памятных снимков.