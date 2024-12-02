Хабиров поможет семье погибшего мальчика

Как ранее сообщал Mkset, пожар вспыхнул в селе Краснохолмский на первом этаже двухэтажного жилого дома. Огонь быстро распространился на соседние квартиры, общие коридоры и даже крышу здания. Прибывшие на место сотрудники МЧС России смогли вытащить из пожара 4-летнего мальчика, но, к сожалению, медики констатировали его смерть. Его 30-летняя мать, пытавшаяся спасти сына, надышалась угарным газом и была доставлена в реанимацию в бессознательном состоянии. Других своих малышей многодетная мать успела вынести из огня.