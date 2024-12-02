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Posted 2 декабря, 10:15

Published 2 декабря, 10:15

Modified 2 декабря, 13:42

Updated 2 декабря, 13:42

Названа причина смертельного пожара в Башкирии

Хабиров поможет семье погибшего мальчика

2 декабря 2024, 10:15
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Названа причина смертельного пожара в Башкирии

В Калтасинском районе произошел сильный пожар, в результате которого погибли два человека, включая 4-летнего мальчика, сообщает в понедельник, 2 декабря, Госкомитет РБ по ЧС.

Как ранее сообщал Mkset, пожар вспыхнул в селе Краснохолмский на первом этаже двухэтажного жилого дома. Огонь быстро распространился на соседние квартиры, общие коридоры и даже крышу здания. Прибывшие на место сотрудники МЧС России смогли вытащить из пожара 4-летнего мальчика, но, к сожалению, медики констатировали его смерть. Его 30-летняя мать, пытавшаяся спасти сына, надышалась угарным газом и была доставлена в реанимацию в бессознательном состоянии. Других своих малышей многодетная мать успела вынести из огня.

В результате пожара также была обнаружена погибшая 70-летняя женщина. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров, огнем повреждены шесть квартир и крыша дома. Пожар удалось локализовать, открытое горение было ликвидировано.

По предварительным данным Госкомитета РБ по ЧС, причиной трагедии стало аварийное состояние электрической проводки. Для пострадавших жителей организован пункт временного размещения. На оперативном совещании в понедельник, 2 декабря, глава региона Радий Хабиров распорядился помочь семье погибшего мальчика. Его мать пока остаётся в реанимации, сообщает Минздрав РБ.

Мальчик из многодетной семьи сгорел в Башкирии
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