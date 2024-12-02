Насильника и убийцу сестры отправили в тюрьму на 21 год в Уфе

Прокуратура запросила для Пугачева 23 года заключения. Суд приговорил молодого человека к 21 году колонии строгого режима, а также лишил права заниматься педагогической, воспитательной и прочей деятельностью с несовершеннолетними сроком на 12 лет. После освобождения Пугачев будет ограничен в свободе ещё на два года.