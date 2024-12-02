Насильника и убийцу сестры отправили в тюрьму на 21 год в Уфе

Posted 2 декабря, 09:33
Published 2 декабря, 09:33
Modified 2 декабря, 09:42
Updated 2 декабря, 09:42
Верховный суд Башкирии вынес приговор по громкому делу о жестком убийстве в Уфе. Как установил суд, 22-летний Сергей Пугачев в ночь с 9 на 10 октября 2023 года вернулся домой в состоянии наркотического опьянения. В квартире находилась 14-летняя сводная сестра молодого человека, которую уфимец изнасиловал, а затем задушил.
Испугавшись последствий, Пугачев решил спрятать тело девушки в багажнике автомобиля, прихватив с собой деньги, наушники и мобильник, принадлежавшие его жертве. На утро тело убитой дочери нашла мать и обратилась в полицию. Правоохранители нашли убийцу по горячим следам — молодой человек прятался на чердаке соседнего дома. Свою вину уфимец не стал отрицать.
На кадрах оперативной съемки видно, что Пугачев выглядит измотанным, не выражая абсолютно никаких эмоций. На вопросы журналистов Пугачев отвечать отказался.
— Раскаиваюсь, прошу строго не наказывать, — последние слова Пугачева перед приговором.
Прокуратура запросила для Пугачева 23 года заключения. Суд приговорил молодого человека к 21 году колонии строгого режима, а также лишил права заниматься педагогической, воспитательной и прочей деятельностью с несовершеннолетними сроком на 12 лет. После освобождения Пугачев будет ограничен в свободе ещё на два года.