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Posted 2 декабря, 09:33

Published 2 декабря, 09:33

Modified 2 декабря, 09:42

Updated 2 декабря, 09:42

Уфимца приговорили к 21 году заключения за смерть сестры

Насильника и убийцу сестры отправили в тюрьму на 21 год в Уфе

2 декабря 2024, 09:33
Фото: https://t.me/opsrb
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Уфимца приговорили к 21 году заключения за смерть сестры

Признавшего свою вину 22-летнего насильника и убийцу сводной сестры приговорили к 21 году колонии, сообщали в региональной объединённой пресс-службе судов в понедельник, 2 декабря.

Верховный суд Башкирии вынес приговор по громкому делу о жестком убийстве в Уфе. Как установил суд, 22-летний Сергей Пугачев в ночь с 9 на 10 октября 2023 года вернулся домой в состоянии наркотического опьянения. В квартире находилась 14-летняя сводная сестра молодого человека, которую уфимец изнасиловал, а затем задушил.

Испугавшись последствий, Пугачев решил спрятать тело девушки в багажнике автомобиля, прихватив с собой деньги, наушники и мобильник, принадлежавшие его жертве. На утро тело убитой дочери нашла мать и обратилась в полицию. Правоохранители нашли убийцу по горячим следам — молодой человек прятался на чердаке соседнего дома. Свою вину уфимец не стал отрицать.

Видео: https://t.me/sledcom02
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На кадрах оперативной съемки видно, что Пугачев выглядит измотанным, не выражая абсолютно никаких эмоций. На вопросы журналистов Пугачев отвечать отказался.

— Раскаиваюсь, прошу строго не наказывать, — последние слова Пугачева перед приговором.

Прокуратура запросила для Пугачева 23 года заключения. Суд приговорил молодого человека к 21 году колонии строгого режима, а также лишил права заниматься педагогической, воспитательной и прочей деятельностью с несовершеннолетними сроком на 12 лет. После освобождения Пугачев будет ограничен в свободе ещё на два года.

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