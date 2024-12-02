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Posted 2 декабря, 18:33

Published 2 декабря, 18:33

Modified 2 декабря, 19:31

Updated 2 декабря, 19:31

«Ночь уплаты налогов» прошла в Башкирии

Налоговая в Башкирии начала обратный отсчёт

2 декабря 2024, 18:33
Фото: 1MI.

«Ночь уплаты налогов» прошла в Башкирии

В Башкирии, а также по всей России, в понедельник, 2 декабря, истекли сроки уплаты обязательных сборов на имущество.

Региональное отделение Федеральной налоговой службы в упомянутую дату работало до 20:00, по продлённому графику. ФНС также запустила акцию «Ночь уплаты имущественных налогов» — в её рамках башкортостанцам дали возможность до 00:00 рассчитаться по этим сборам в онлайн-режиме.

В Башкирии на три года отменили налоги
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии ввели послабления по транспортному налогу — определённой группе разрешили в течение трёх лет не выплачивать обязательный сбор на владение автомобилями. По истечении этого срока власти проведут оценку эффективности льготы.

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