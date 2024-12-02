Налоговая в Башкирии начала обратный отсчёт

Posted 2 декабря, 18:33
Published 2 декабря, 18:33
Modified 2 декабря, 19:31
Updated 2 декабря, 19:31
Региональное отделение Федеральной налоговой службы в упомянутую дату работало до 20:00, по продлённому графику. ФНС также запустила акцию «Ночь уплаты имущественных налогов» — в её рамках башкортостанцам дали возможность до 00:00 рассчитаться по этим сборам в онлайн-режиме.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии ввели послабления по транспортному налогу — определённой группе разрешили в течение трёх лет не выплачивать обязательный сбор на владение автомобилями. По истечении этого срока власти проведут оценку эффективности льготы.