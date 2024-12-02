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Posted 2 декабря, 16:55

Published 2 декабря, 16:55

Modified 2 декабря, 18:11

Updated 2 декабря, 18:11

Ратмир Мавлиев (посередине)

На повестке у Мавлиева: гранты и снежный коллапс

2 декабря 2024, 16:55
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram. Ратмир Мавлиев (посередине)

Мэр Уфы обсудит налоги с подчинёнными

Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев во вторник, 3 декабря, проведёт оперативное совещание с коллегами — сообщили в мэрии.

Помимо общих вопросов городского хозяйства, рассмотреть чиновники собираются ещё несколько тем — в частности, работу спецтехники и снегоплавильных пунктов города.

На повестке властей Уфы также будет стоять вопрос закрытия сезона речной навигации, а также его итоги. Кроме того, чиновники обсудят работу Центра поддержки участников СВО и их детей. Завершающими темами станут уплата имущественных налогов населением и итоги участия образовательных учреждений Уфы в грантовых конкурсах.

Как мэр Уфы удержал свою позицию — мнения аналитиков
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Ранее Mkset сообщал о том, что мэр Уфы Мавлиев занял пятое место в рейтинге глав российских городов.

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