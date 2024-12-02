На повестке у Мавлиева: гранты и снежный коллапс

Posted 2 декабря, 16:55
Published 2 декабря, 16:55
Modified 2 декабря, 18:11
Updated 2 декабря, 18:11
Помимо общих вопросов городского хозяйства, рассмотреть чиновники собираются ещё несколько тем — в частности, работу спецтехники и снегоплавильных пунктов города.
На повестке властей Уфы также будет стоять вопрос закрытия сезона речной навигации, а также его итоги. Кроме того, чиновники обсудят работу Центра поддержки участников СВО и их детей. Завершающими темами станут уплата имущественных налогов населением и итоги участия образовательных учреждений Уфы в грантовых конкурсах.
Ранее Mkset сообщал о том, что мэр Уфы Мавлиев занял пятое место в рейтинге глав российских городов.