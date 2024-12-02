На повестке у Мавлиева: гранты и снежный коллапс

На повестке властей Уфы также будет стоять вопрос закрытия сезона речной навигации, а также его итоги. Кроме того, чиновники обсудят работу Центра поддержки участников СВО и их детей. Завершающими темами станут уплата имущественных налогов населением и итоги участия образовательных учреждений Уфы в грантовых конкурсах.