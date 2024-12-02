Мастер спорта СССР ушёл на СВО

Posted 2 декабря, 08:22
Published 2 декабря, 08:22
Modified 2 декабря, 08:35
Updated 2 декабря, 08:35
В свои шестьдесят лет «Дед» не только сохраняет отличную физическую форму, но и активно участвует в жизни своей страны. Выпускник Стерлитамакского техникума физической культуры, является Мастером спорта СССР по военно-прикладному многоборью. Он отлично владеет навыками метания гранат, стрельбы и маскировки. Несмотря на возрастные ограничения для службы в спецназе, его желание внести вклад в общее дело оказалось сильнее любых преград.
На проверке по физической подготовке «Дед» продемонстрировал впечатляющие результаты: 14 подтягиваний и сдача норматива по бегу на 1 км за 4 минуты 12 секунд. «Дед» был признан годным к службе в 2023 году благодаря своей военно-учётной специальности, полученной во время срочной службы. Он также был награждён медалью «За воинскую доблесть».
Как ранее сообщал Mkset, Лейтенант Никита Петров из Хайбулинского района, выполнил смелый манёвр, который значительно повлиял на ход боевых действий.