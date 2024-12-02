Мастер спорта СССР ушёл на СВО

В свои шестьдесят лет «Дед» не только сохраняет отличную физическую форму, но и активно участвует в жизни своей страны. Выпускник Стерлитамакского техникума физической культуры, является Мастером спорта СССР по военно-прикладному многоборью. Он отлично владеет навыками метания гранат, стрельбы и маскировки. Несмотря на возрастные ограничения для службы в спецназе, его желание внести вклад в общее дело оказалось сильнее любых преград.