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Posted 2 декабря, 10:59

Published 2 декабря, 10:59

Modified 2 декабря, 11:37

Updated 2 декабря, 11:37

Уфимцы отдали мошенникам ₽3,5 млн

Любопытство обошлось уфимцу в ₽900`000

2 декабря 2024, 10:59
Фото: Изображение Midjourney.

Уфимцы отдали мошенникам ₽3,5 млн

Мужчина сам позвонил мошенникам, чтобы отдать свои деньги, сообщает в понедельник, 2 декабря, МВД по Башкирии.

Как стало известно, все началось с обычного телефонного звонка от «представителей сотовой компании», которые предложили продлить действие сим-карты. Мужчина, не подозревая о подводных камнях, согласился и продиктовал код из смс-сообщения. После этого ему пришло сообщение о взломе аккаунта на Госуслугах. На этот раз мошенники позвонили и сообщили о подозрительном входе в его профиль.

В разговор вмешался лжесотрудник службы безопасности, который запугал уфимца вымышленным уголовным делом за перевод денег за границу. Страх и паника сделали свое дело: мужчина начал верить каждому слову аферистов. Убедившись в серьезности ситуации, уфимец снял почти 9000000 рублей со своих счетов. Однако он не успел отправить деньги — прозвучал звонок от сына, которому начали поступать сообщения от мошенников о том, что отец перестал выходить на связь с ними.

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В какой-то момент мужчина решил сам позвонить «лжеправоохранителю», чтобы прояснить ситуацию с уголовным делом. И снова попался на удочку: аферисты убедили его перевести деньги на неизвестный счет для их «задекларирования». Они даже посоветовали взять чек о переводе — мол, так будет проще вернуть средства позже. Мужчина последовал всем указаниям и перевел свои последние накопления. После этого ему предложили оформить кредиты в банках для получения дополнительных средств — но там ему отказали. Тогда мошенники попытались подключить сына к делу, но тот отказался участвовать в этом безумии.

Финальным аккордом этой истории стала встреча с «сотрудником» по указанному адресу — однако там никого не оказалось. Только тогда уфимец осознал масштаб своего обмана и обратился в полицию.

Помимо этого мужчины, жертвой мошенничества стал другой его земляк. Тот «обновил sim-карту» на ₽2,6 млн.

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