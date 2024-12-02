Любопытство обошлось уфимцу в ₽900`000

В какой-то момент мужчина решил сам позвонить «лжеправоохранителю», чтобы прояснить ситуацию с уголовным делом. И снова попался на удочку: аферисты убедили его перевести деньги на неизвестный счет для их «задекларирования». Они даже посоветовали взять чек о переводе — мол, так будет проще вернуть средства позже. Мужчина последовал всем указаниям и перевел свои последние накопления. После этого ему предложили оформить кредиты в банках для получения дополнительных средств — но там ему отказали. Тогда мошенники попытались подключить сына к делу, но тот отказался участвовать в этом безумии.