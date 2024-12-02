Любопытство обошлось уфимцу в ₽900`000

Posted 2 декабря, 10:59
Published 2 декабря, 10:59
Modified 2 декабря, 11:37
Updated 2 декабря, 11:37
Как стало известно, все началось с обычного телефонного звонка от «представителей сотовой компании», которые предложили продлить действие сим-карты. Мужчина, не подозревая о подводных камнях, согласился и продиктовал код из смс-сообщения. После этого ему пришло сообщение о взломе аккаунта на Госуслугах. На этот раз мошенники позвонили и сообщили о подозрительном входе в его профиль.
В разговор вмешался лжесотрудник службы безопасности, который запугал уфимца вымышленным уголовным делом за перевод денег за границу. Страх и паника сделали свое дело: мужчина начал верить каждому слову аферистов. Убедившись в серьезности ситуации, уфимец снял почти 9000000 рублей со своих счетов. Однако он не успел отправить деньги — прозвучал звонок от сына, которому начали поступать сообщения от мошенников о том, что отец перестал выходить на связь с ними.
В какой-то момент мужчина решил сам позвонить «лжеправоохранителю», чтобы прояснить ситуацию с уголовным делом. И снова попался на удочку: аферисты убедили его перевести деньги на неизвестный счет для их «задекларирования». Они даже посоветовали взять чек о переводе — мол, так будет проще вернуть средства позже. Мужчина последовал всем указаниям и перевел свои последние накопления. После этого ему предложили оформить кредиты в банках для получения дополнительных средств — но там ему отказали. Тогда мошенники попытались подключить сына к делу, но тот отказался участвовать в этом безумии.
Финальным аккордом этой истории стала встреча с «сотрудником» по указанному адресу — однако там никого не оказалось. Только тогда уфимец осознал масштаб своего обмана и обратился в полицию.
Помимо этого мужчины, жертвой мошенничества стал другой его земляк. Тот «обновил sim-карту» на ₽2,6 млн.