Квартира сгорела дотла из-за холодильника в Башкирии

Posted 2 декабря, 17:12
Published 2 декабря, 17:12
Modified 2 декабря, 18:16
Updated 2 декабря, 18:16
Инцидент случился в пятиэтажном здании по Ленина, 30. Страница «Пожарное сообщество | ЮГ республики Башкортостан» утверждает, что «службу 112» на место вызвали ближе к десятому часу вечера — густой столб дыма поднимался из окна квартиры на четвёртом этаже.
Огонь охватил коридор и кухню «трёшки». Сильнее всего пострадало имущество между в проходе и холодильник — не исключено, что вспыхнуть квартира могла именно из-за этого прибора.