mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 17:12

Published 2 декабря, 17:12

Modified 2 декабря, 18:16

Updated 2 декабря, 18:16

Квартира сгорела дотла из-за холодильника в Башкирии

Квартира сгорела дотла из-за холодильника в Башкирии

2 декабря 2024, 17:12
Фото: ЧЕРНЫЙ СПИСОК САЛАВАТ / Telegram.
В Салавате в понедельник, 2 декабря, в результате пожара сгорела квартира — об этом сообщают очевидцы и местные Telegram-каналы.

Инцидент случился в пятиэтажном здании по Ленина, 30. Страница «Пожарное сообщество | ЮГ республики Башкортостан» утверждает, что «службу 112» на место вызвали ближе к десятому часу вечера — густой столб дыма поднимался из окна квартиры на четвёртом этаже.

Огонь охватил коридор и кухню «трёшки». Сильнее всего пострадало имущество между в проходе и холодильник — не исключено, что вспыхнуть квартира могла именно из-за этого прибора.

Видео: ЧЕРНЫЙ СПИСОК САЛАВАТ / Telegram.
Фото: https://vk.com/fire_association
Пенсионер чуть не погиб из-за курения в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Ишимбае сгорела квартира 79-летнего пенсионера.

Читайте также:
Любовь с огоньком: брошенный мужчина поджёг «ласточку» дамы сердцаПара бездомных сгорела в шалаше под УфойПьяный житель Башкирии задохнулся в пожаре
#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Пожар#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Квартира#Туймазы#Кумертау#Белебей#Пенсионер#Мелеуз#Ишимбай#Инциденты#Холодильник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика