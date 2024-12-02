Ковид внезапно пошёл в рост в Башкирии

Posted 2 декабря, 14:19
Published 2 декабря, 14:19
Modified 2 декабря, 14:22
Updated 2 декабря, 14:22
В первый день зимы 2024 года на территории региона выявили сразу 97 заболевших ковидом. Статистика инфицирований практически неуклонно растёт — так, с 16 по 24 ноября ежедневно выявлялось 79-89 заболевших. К 30 ноября каждый день вирусом заражались уже до 99 человек. В первый день зимы же было выявлено сразу 105 случаев.
Большинство заболевших — 1218 человек — лечатся на дому, лишь 76 пациентов пребывают в стационарах.
Ранее Mkset сообщал о том, что на службам скорой помощи Башкирии стали поставлять программное обеспечение с автоматическим обнаружением адреса позвонивших граждан.