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Posted 2 декабря, 14:19

Published 2 декабря, 14:19

Modified 2 декабря, 14:22

Updated 2 декабря, 14:22

Ковид внезапно пошёл в рост в Башкирии

Ковид внезапно пошёл в рост в Башкирии

2 декабря 2024, 14:19
Фото: 1MI.
Глава башкортостанского Минздрава Айрат Рахматуллин в ходе совещания с коллегами в понедельник, 2 декабря, отчитался о свежих данных по распространению COVID-19.

В первый день зимы 2024 года на территории региона выявили сразу 97 заболевших ковидом. Статистика инфицирований практически неуклонно растёт — так, с 16 по 24 ноября ежедневно выявлялось 79-89 заболевших. К 30 ноября каждый день вирусом заражались уже до 99 человек. В первый день зимы же было выявлено сразу 105 случаев.

Большинство заболевших — 1218 человек — лечатся на дому, лишь 76 пациентов пребывают в стационарах.

Скорая научилась сама определять адреса пациентов в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что на службам скорой помощи Башкирии стали поставлять программное обеспечение с автоматическим обнаружением адреса позвонивших граждан.

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#Общество#Медицина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здоровье#COVID-19
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