Ковид внезапно пошёл в рост в Башкирии

В первый день зимы 2024 года на территории региона выявили сразу 97 заболевших ковидом. Статистика инфицирований практически неуклонно растёт — так, с 16 по 24 ноября ежедневно выявлялось 79-89 заболевших. К 30 ноября каждый день вирусом заражались уже до 99 человек. В первый день зимы же было выявлено сразу 105 случаев.