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Posted 1 декабря, 21:53

Published 1 декабря, 21:53

Modified 1 декабря, 21:55

Updated 1 декабря, 21:55

Иномарка отправила в больницу троих детей в Башкирии

Иномарка отправила в больницу троих детей в Башкирии

1 декабря 2024, 21:53
Фото: МЧС.
В Гафурийском районе Башкирии четыре человека пострадали в ДТП — докладывают оперативные службы.

Инцидент случился на трассе, ведущей из Красноусольска в Стерлитамак. «Шевроле Кобальт» под управлением жительницы Республики съехал в кювет — в машине в момент аварии ехали, кроме водителя, трое детей 10-12 лет.

К счастью, никто не погиб, однако несовершеннолетние пассажиры получили травмы. Всех детей на карете скорой доставили в медицинское учреждение. Как произошло ДТП — выясняют сотрудники ГАИ.

Таксист-нелегал устроил ДТП в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе гастарбайтер-таксист без лицензии устроил ДТП, покалечив собственного пассажира.

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