Иномарка отправила в больницу троих детей в Башкирии

Posted 1 декабря, 21:53
Published 1 декабря, 21:53
Modified 1 декабря, 21:55
Updated 1 декабря, 21:55
Инцидент случился на трассе, ведущей из Красноусольска в Стерлитамак. «Шевроле Кобальт» под управлением жительницы Республики съехал в кювет — в машине в момент аварии ехали, кроме водителя, трое детей 10-12 лет.
К счастью, никто не погиб, однако несовершеннолетние пассажиры получили травмы. Всех детей на карете скорой доставили в медицинское учреждение. Как произошло ДТП — выясняют сотрудники ГАИ.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе гастарбайтер-таксист без лицензии устроил ДТП, покалечив собственного пассажира.