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Posted 2 декабря, 17:41

Published 2 декабря, 17:41

Modified 2 декабря, 18:18

Updated 2 декабря, 18:18

Глава Башкирии проведёт «Прямую линию»

Хабирова призвали к ответу

2 декабря 2024, 17:41
Фото: 1MI.

Глава Башкирии проведёт «Прямую линию»

Сюжет
Радий Хабиров
Руководитель Башкортостана Радий Хабиров в прямом эфире ответит на вопросы граждан — соответствующий анонс сделала администрация главы региона.

Ежегодная «Прямая линия» начнётся во вторник, 3 декабря, в 19:00. Вопросы главе региона будут задавать местные жители, журналисты и общественники.

Прошлая трансляция проходила в ноябре 2023 года, тогда она длилась почти четыре часа. Впервые «Прямая линия» тогда сопровождалась сурдопереводом. Не исключено, что к этой практике власти прибегнут и в 2024 году. Темами минувшей трансляции были выборы 2024 года, юбилей Уфы, поддержка участников СВО и набор стандартных общерегиональных проблем — от дорог до пособий.

Вести трансляцию «Прямой линии» будут местные телеканалы — «БСТ», UTV, «Вся Уфа», «Башкортостан 24», «Салям» и другие. Посмотреть прямой эфир также можно будет в соцсетях Хабирова — в Vk и «Одноклассниках».

Задать вопрос можно через портал «Госуслуги», сайт главы Башкирии и через Telegram-бот. Известно, что на 2 декабря поступило более двух тысяч обращений.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе на 3 декабря также запланировано оперативное совещание мэра башкирской столицы с коллегами.

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