Хабирова призвали к ответу

Posted 2 декабря, 17:41
Published 2 декабря, 17:41
Modified 2 декабря, 18:18
Updated 2 декабря, 18:18
Ежегодная «Прямая линия» начнётся во вторник, 3 декабря, в 19:00. Вопросы главе региона будут задавать местные жители, журналисты и общественники.
Прошлая трансляция проходила в ноябре 2023 года, тогда она длилась почти четыре часа. Впервые «Прямая линия» тогда сопровождалась сурдопереводом. Не исключено, что к этой практике власти прибегнут и в 2024 году. Темами минувшей трансляции были выборы 2024 года, юбилей Уфы, поддержка участников СВО и набор стандартных общерегиональных проблем — от дорог до пособий.
Вести трансляцию «Прямой линии» будут местные телеканалы — «БСТ», UTV, «Вся Уфа», «Башкортостан 24», «Салям» и другие. Посмотреть прямой эфир также можно будет в соцсетях Хабирова — в Vk и «Одноклассниках».
Задать вопрос можно через портал «Госуслуги», сайт главы Башкирии и через Telegram-бот. Известно, что на 2 декабря поступило более двух тысяч обращений.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе на 3 декабря также запланировано оперативное совещание мэра башкирской столицы с коллегами.