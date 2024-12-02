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Posted 2 декабря, 16:44

Published 2 декабря, 16:44

Modified 2 декабря, 18:08

Updated 2 декабря, 18:08

В школьных столовых Башкирии усилят дисциплину

Хабиров попросил лучше контролировать школьное питание

2 декабря 2024, 16:44
Фото: mkset.ru.

В школьных столовых Башкирии усилят дисциплину

Глава Башкортостана поручил руководителям администраций городов и районов региона «усилить дисциплину» в области школьного питания — соответствующее заявление Радий Хабиров сделал в ходе совещания с коллегами в понедельник, 2 декабря.

Сослался руководитель региона на доклад контрольного управления — по словам Хабирова, компетентные органы сообщили о «нежелательных случаях» в этой сфере, которых следует впредь избегать.

Указывая на конкретные требования, глава Башкирии попросил не только повысить планку требований к продуктам питания, но и усилить контроль за порядком работы.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе родители школьников пожаловались мэру на качество школьного питания в городских образовательных учреждениях. Свое возмущение она высказали в онлайн-канале градоначальника под тематическим постом.

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