Хабиров попросил лучше контролировать школьное питание

Posted 2 декабря, 16:44
Published 2 декабря, 16:44
Modified 2 декабря, 18:08
Updated 2 декабря, 18:08
Сослался руководитель региона на доклад контрольного управления — по словам Хабирова, компетентные органы сообщили о «нежелательных случаях» в этой сфере, которых следует впредь избегать.
Указывая на конкретные требования, глава Башкирии попросил не только повысить планку требований к продуктам питания, но и усилить контроль за порядком работы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе родители школьников пожаловались мэру на качество школьного питания в городских образовательных учреждениях. Свое возмущение она высказали в онлайн-канале градоначальника под тематическим постом.