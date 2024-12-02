«Для Уфы — это бич»: пассажиры нашли источник транспортного ада

Posted 2 декабря, 14:53
Published 2 декабря, 14:53
Modified 2 декабря, 14:56
Updated 2 декабря, 14:56
Началось всё «по стандарту»: местная жительница в комментариях под постом в официальном канале Уфы пожаловалась, что остановка на станции Шакши не привлекательна для жителей: освещения нет, на дороге грязная жижа, бегают собаки, а после 22:00 транспорта нет.
В ответном комментарии начальник управления транспорта Ильдар Салихов отметил, что общественный транспорт работает преимущественно до 22:00. На другие претензии в администрации, по всей видимости, решили просто закрыть глаза.
Однако отписка из администрации вызвала настоящий крик души у другой уфимки:
«Здравствуйте, Салихов Ильдар! Вы опираетесь на данные Министерства, но хочется напомнить, что рамки рабочего времени общественного транспорта утверждаются на основании стандартов для обычных городов. Уфа — это город с высокими темпами роста и особенными условиями», — говорится в комментарии
Автор добавила, что «двусменный режим работы с 5 утра до 0 часов не выходит за рамки рабочего времени», и предлагает внедрить меры для улучшения ситуации, такие как предоставление общежитий и возможность вахтового метода работы для сотрудников.
«Но почему бы не внести изменения и в движение общественного транспорта, чтобы он работал по графику и соответствовал потребностям жителей?» — подчеркнула женщина.
Дополнительно упоминается, что «с каждым годом администрация всё больше ориентируется на коммерцию, чем на удобство граждан». Люди недовольны состоянием остановок, грязными маршрутками и отсутствием контроля со стороны властей. И это всё на фоне того, что «умные остановки часто не работают, а информация в приложениях порой оказывается недостоверной». Автор задается, кажется, риторическим вопросом: «Какие меры применяются к тем, кто игнорирует свои обязательства?».
— Возможно начальнику управления не хватает углубленного взгляда, не ищет креативные решения проблем. Но для Уфы это бич, что не ходит планомерно транспорт, — подытожила уфимка.