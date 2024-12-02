«Для Уфы — это бич»: пассажиры нашли источник транспортного ада

Дополнительно упоминается, что «с каждым годом администрация всё больше ориентируется на коммерцию, чем на удобство граждан». Люди недовольны состоянием остановок, грязными маршрутками и отсутствием контроля со стороны властей. И это всё на фоне того, что «умные остановки часто не работают, а информация в приложениях порой оказывается недостоверной». Автор задается, кажется, риторическим вопросом: «Какие меры применяются к тем, кто игнорирует свои обязательства?».