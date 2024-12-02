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Posted 2 декабря, 11:19

Published 2 декабря, 11:19

Modified 2 декабря, 11:21

Updated 2 декабря, 11:21

Бесплатные анализы можно сдавать в Уфе ежегодно

Бесплатные анализы можно сдавать в Уфе ежегодно

2 декабря 2024, 11:19
Фото: 1MI.
Специалисты городской больницы №5 горячо желают видеть некоторых пациентов чаще, чем раз в пятилетку и экстренно.

Некоторые люди могут избегать посещения поликлиник на протяжении многих лет, однако важно периодически проходить необходимые обследования. Специалисты городской больницы №5 в Уфе рассказали UfaTime.ru о том, как часто стоит это делать.

— Частота прохождения различных анализов определяется несколькими факторами, такими как ваше общее состояние здоровья, возраст, наличие факторов риска и рекомендации вашего врача. Тем не менее, существуют общие рекомендации по некоторым анализам, — отметили медики уфимского учреждения здравоохранения.

Касательно анализа крови: обычно стоит сдавать общий анализ крови (ОАК) и биохимический анализ (БАК) один раз в год для общей оценки здоровья. В отдельных случаях врач может назначить более частую сдачу этих анализов в зависимости от состояния пациента.

Что касается липидов в крови, то анализы на уровень холестерина и триглицеридов рекомендуется проводить каждые 4-6 лет.

Анализ мочи (ОАМ) также рекомендуется сдавать раз в год для проверки работы почек и выявления возможных заболеваний.

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