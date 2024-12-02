Бесплатные анализы можно сдавать в Уфе ежегодно

Posted 2 декабря, 11:19
Published 2 декабря, 11:19
Modified 2 декабря, 11:21
Updated 2 декабря, 11:21
Некоторые люди могут избегать посещения поликлиник на протяжении многих лет, однако важно периодически проходить необходимые обследования. Специалисты городской больницы №5 в Уфе рассказали UfaTime.ru о том, как часто стоит это делать.
— Частота прохождения различных анализов определяется несколькими факторами, такими как ваше общее состояние здоровья, возраст, наличие факторов риска и рекомендации вашего врача. Тем не менее, существуют общие рекомендации по некоторым анализам, — отметили медики уфимского учреждения здравоохранения.
Касательно анализа крови: обычно стоит сдавать общий анализ крови (ОАК) и биохимический анализ (БАК) один раз в год для общей оценки здоровья. В отдельных случаях врач может назначить более частую сдачу этих анализов в зависимости от состояния пациента.
Что касается липидов в крови, то анализы на уровень холестерина и триглицеридов рекомендуется проводить каждые 4-6 лет.
Анализ мочи (ОАМ) также рекомендуется сдавать раз в год для проверки работы почек и выявления возможных заболеваний.