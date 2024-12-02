Бесплатные анализы можно сдавать в Уфе ежегодно

Касательно анализа крови: обычно стоит сдавать общий анализ крови (ОАК) и биохимический анализ (БАК) один раз в год для общей оценки здоровья. В отдельных случаях врач может назначить более частую сдачу этих анализов в зависимости от состояния пациента.