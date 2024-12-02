Бесплатное такси появилось в Уфе

Posted 2 декабря, 10:32
Published 2 декабря, 10:32
Modified 2 декабря, 10:55
Updated 2 декабря, 10:55
Новой мерой поддержки смогут воспользоваться инвалиды I группы и дети-инвалиды. Минтруда опубликовало список мест, куда можно доехать с помощью «Социальных перевозок»:
Новый агрегатор работает не в привычном для всех режиме — машину придется заказывать за 3 дня до поездки, а воспользоваться услугами можно не более 4 раз в месяц. С понедельника по четверг такси работает с 8:00 до 17:00, а по пятницам и перед праздниками до 16:00.
При проезде придется предъявить паспорт и документ, подтверждающий инвалидность.
Первая группа инвалидности — это категория, которую присваивают людям с тяжелыми проблемами со здоровьем и ограничениями в трудоспособности. Такие люди часто сталкиваются с серьезными трудностями в повседневной жизни и нуждаются в постоянной помощи и поддержке. Это может включать полную утрату трудоспособности или необходимость в регулярном сопровождении. Также о таких людях часто говорят, что их медицинское состояние значительно влияет на качество жизни. Для них предусмотрены различные льготы и меры социальной поддержки, такие как бесплатные медицинские услуги и пенсионные выплаты.
К первой группе инвалидности могут относиться следующие категории людей:
Каждый случай рассматривается индивидуально на основании медицинской экспертизы.