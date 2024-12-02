Бесплатное такси появилось в Уфе

Первая группа инвалидности — это категория, которую присваивают людям с тяжелыми проблемами со здоровьем и ограничениями в трудоспособности. Такие люди часто сталкиваются с серьезными трудностями в повседневной жизни и нуждаются в постоянной помощи и поддержке. Это может включать полную утрату трудоспособности или необходимость в регулярном сопровождении. Также о таких людях часто говорят, что их медицинское состояние значительно влияет на качество жизни. Для них предусмотрены различные льготы и меры социальной поддержки, такие как бесплатные медицинские услуги и пенсионные выплаты.