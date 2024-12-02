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Posted 2 декабря, 10:32

Published 2 декабря, 10:32

Modified 2 декабря, 10:55

Updated 2 декабря, 10:55

Бесплатное такси появилось в Уфе

Бесплатное такси появилось в Уфе

2 декабря 2024, 10:32
Фото: Изображение Midjourney.
В Уфе появилось специальное социальное такси для инвалидов, сообщило Минтруда Башкортостана в понедельник, 2 декабря.

Новой мерой поддержки смогут воспользоваться инвалиды I группы и дети-инвалиды. Минтруда опубликовало список мест, куда можно доехать с помощью «Социальных перевозок»:

  • Уфимский ж/д вокзал
  • Автовокзалы Уфы
  • Учреждения участники госсистемы бесплатной юридической помощи
  • Офисы МФЦ
  • Международный аэропорт Уфа им. М. Карима
  • Отделения связи
  • Протезно-ортопедические предприятия
  • Государственные нотариусы
  • Прокуратура и органы судебной власти
  • ЖКХ-предприятия
  • Органы исполнительной власти
  • Организации социального обслуживания
  • Поликлиники, больницы и аптеки
  • Отделения соцфонда
  • Паспортно-визовые службы

Новый агрегатор работает не в привычном для всех режиме — машину придется заказывать за 3 дня до поездки, а воспользоваться услугами можно не более 4 раз в месяц. С понедельника по четверг такси работает с 8:00 до 17:00, а по пятницам и перед праздниками до 16:00.

При проезде придется предъявить паспорт и документ, подтверждающий инвалидность.

Первая группа инвалидности — это категория, которую присваивают людям с тяжелыми проблемами со здоровьем и ограничениями в трудоспособности. Такие люди часто сталкиваются с серьезными трудностями в повседневной жизни и нуждаются в постоянной помощи и поддержке. Это может включать полную утрату трудоспособности или необходимость в регулярном сопровождении. Также о таких людях часто говорят, что их медицинское состояние значительно влияет на качество жизни. Для них предусмотрены различные льготы и меры социальной поддержки, такие как бесплатные медицинские услуги и пенсионные выплаты.

К первой группе инвалидности могут относиться следующие категории людей:

  1. Люди с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата — например, ампутированные конечности или парализованные пациенты, которые не могут передвигаться без посторонней помощи.
  2. Люди с серьезными заболеваниями нервной системы — такие как тяжелые формы склероза, эпилепсия с частыми приступами или другие неврологические расстройства, влияющие на функциональность.
  3. Люди с психическими расстройствами — включая тяжелые формы шизофрении или другие психозы, которые затрудняют социальную адаптацию и самостоятельное проживание.
  4. Пациенты с терминальными стадиями заболеваний — такие как онкология на последних стадиях, когда лечение не приносит результатов и существенно ухудшает качество жизни.
  5. Люди с тяжелыми хроническими заболеваниями — например, с деформациями, вызванными тяжелыми формами бронхиальной астмы или другими системными заболеваниями, приводящими к значительным функциональным ограничениям.

Каждый случай рассматривается индивидуально на основании медицинской экспертизы.

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