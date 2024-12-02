Башкирскую мать-кукушку арестовали приставы

Posted 2 декабря, 10:02
Published 2 декабря, 10:02
Modified 2 декабря, 10:27
Updated 2 декабря, 10:27
Как установил суд, с декабря 2022 года женщина была обязана выплачивать четверть своего дохода на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Но, как это часто бывает, по пути к финансовой ответственности возникло желание от выплат скрыться.
Ситуация стало настолько серьезной, что, когда в дело вмешались судебные приставы и уже назначили ей 20 часов обязательных работ — мама так и не одумалась. Вместо этого женщина решила спрятаться в соседнем регионе.
Однако от приставов, как и от себя, не убежишь. Спустя некоторое время блудную мамашу всё-таки поймали. На суде она признала свою вину и, по всей видимости, пришла к осознанию, что долгосрочная «отпускная» поездка без выплаты алиментов — это плохая идея.
В итоге, суд назначил ей полгода исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в пользу государства. А вот заключение под стражу отменили, так что теперь у женщины есть все шансы заняться поиском работы, а не способами укрытия от алиментов.
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