mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 10:02

Published 2 декабря, 10:02

Modified 2 декабря, 10:27

Updated 2 декабря, 10:27

Башкирскую мать-кукушку арестовали приставы

Башкирскую мать-кукушку арестовали приставы

2 декабря 2024, 10:02
Фото: mkset.ru.
34-летнюю женщину, год бегавшую от алиментов, приговорили к шести месяцам исправительных работ и удержанию зарплаты, сообщила региональная объединенная пресс-служба судов в понедельник, 2 декабря.

Как установил суд, с декабря 2022 года женщина была обязана выплачивать четверть своего дохода на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Но, как это часто бывает, по пути к финансовой ответственности возникло желание от выплат скрыться.

Ситуация стало настолько серьезной, что, когда в дело вмешались судебные приставы и уже назначили ей 20 часов обязательных работ — мама так и не одумалась. Вместо этого женщина решила спрятаться в соседнем регионе.

Однако от приставов, как и от себя, не убежишь. Спустя некоторое время блудную мамашу всё-таки поймали. На суде она признала свою вину и, по всей видимости, пришла к осознанию, что долгосрочная «отпускная» поездка без выплаты алиментов — это плохая идея.

В итоге, суд назначил ей полгода исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в пользу государства. А вот заключение под стражу отменили, так что теперь у женщины есть все шансы заняться поиском работы, а не способами укрытия от алиментов.

Ранее Mkset рассказал, что убийцу 14-летней сестры посадили в тюрьму на 21 год в Башкирии.

Уфимку избили на глазах у детей
Узнать подробнее
Читайте также:
Иномарка отправила в больницу троих детей в БашкирииЭмоциональные уфимки рискуют родить больных детейМальчик из многодетной семьи сгорел в Башкирии
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Башкортостан#Несовершеннолетние#Новости Башкирии#Новости Уфы#Выплаты#Алименты#Неплательщик алиментов#Несовершеннолетний#Пострадавшие дети#Плательщики#Платежи#Несовершеннолетняя#Несовершеннолетний ребенок#Неплательщики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика