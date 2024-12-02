Башкирскую мать-кукушку арестовали приставы

Однако от приставов, как и от себя, не убежишь. Спустя некоторое время блудную мамашу всё-таки поймали. На суде она признала свою вину и, по всей видимости, пришла к осознанию, что долгосрочная «отпускная» поездка без выплаты алиментов — это плохая идея.