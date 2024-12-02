Башкирия и Беларусь объединились на ₽14 млрд

Posted 2 декабря, 11:55
Published 2 декабря, 11:55
Modified 2 декабря, 13:32
Updated 2 декабря, 13:32
В рамках Международной недели бизнеса, которая пройдет с 3 по 6 декабря в Уфе, будет представлена концепция нового проекта, направленного на привлечение инвестиций и развитие совместных инициатив. Главным событием станет подписание Меморандума о взаимодействии между Министерством экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан и Министерством экономики Республики Беларусь.
Кластер объединит усилия в таких сферах, как производство землеройной и дорожной техники, строительство заводов по выпуску аккумуляторных батарей и развитие современного городского электротранспорта. По словам Рустама Муратова, и. о. первого заместителя премьер-министра Правительства Башкирии, общий инвестиционный портфель на ближайшие годы составит около 14 миллиардов рублей, а в будущем может превысить 50 миллиардов.
Предприятия Башкортостана смогут участвовать в проекте, ведя совместную производственную и научную деятельность с белорусскими партнерами. Власти обеих стран планируют разработать меры поддержки для резидентов кластера, что обеспечит необходимую инфраструктуру для успешной реализации проектов.