Башкирия и Беларусь объединились на ₽14 млрд

Кластер объединит усилия в таких сферах, как производство землеройной и дорожной техники, строительство заводов по выпуску аккумуляторных батарей и развитие современного городского электротранспорта. По словам Рустама Муратова, и. о. первого заместителя премьер-министра Правительства Башкирии, общий инвестиционный портфель на ближайшие годы составит около 14 миллиардов рублей, а в будущем может превысить 50 миллиардов.