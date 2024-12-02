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Posted 2 декабря, 11:55

Published 2 декабря, 11:55

Modified 2 декабря, 13:32

Updated 2 декабря, 13:32

Башкортостан создаст иностранный инвесткластер

Башкирия и Беларусь объединились на ₽14 млрд

2 декабря 2024, 11:55
Фото: Правительство РБ.

Башкортостан создаст иностранный инвесткластер

Сюжет
Производство
Башкортостан и Беларусь готовятся к созданию инвестиционного кластера, сообщает в понедельник, 2 декабря, Правительство Республики Башкортостан.

В рамках Международной недели бизнеса, которая пройдет с 3 по 6 декабря в Уфе, будет представлена концепция нового проекта, направленного на привлечение инвестиций и развитие совместных инициатив. Главным событием станет подписание Меморандума о взаимодействии между Министерством экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан и Министерством экономики Республики Беларусь.

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Кластер объединит усилия в таких сферах, как производство землеройной и дорожной техники, строительство заводов по выпуску аккумуляторных батарей и развитие современного городского электротранспорта. По словам Рустама Муратова, и. о. первого заместителя премьер-министра Правительства Башкирии, общий инвестиционный портфель на ближайшие годы составит около 14 миллиардов рублей, а в будущем может превысить 50 миллиардов.

Предприятия Башкортостана смогут участвовать в проекте, ведя совместную производственную и научную деятельность с белорусскими партнерами. Власти обеих стран планируют разработать меры поддержки для резидентов кластера, что обеспечит необходимую инфраструктуру для успешной реализации проектов.

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