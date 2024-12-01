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Posted 1 декабря, 15:06

Published 1 декабря, 15:06

Modified 1 декабря, 16:20

Updated 1 декабря, 16:20

Гузель Уразова рассказала о пополнении в семье

Звёздная семья из Башкирии рассказала о пополнении в семье

1 декабря 2024, 15:06
Фото: телеканал «Вся Уфа».

Гузель Уразова рассказала о пополнении в семье

Сюжет
Интервью
Известные певцы из Башкортостана — супруги Гузель Уразова и Ильдар Хакимов — дали журналистам интервью, в котором ответили на вопросы о личной жизни.

В семье артистов к моменту публикации — четверо детей. В августе 2024 года пара отметила 21 год совместной жизни. В эфире телеканала «Вся Уфа» многодетные родители ответили, планируют ли они в будущем дать жизнь ещё одному члену семьи.

Отец семейства комментарий дал уклончиво: «Было бы времени побольше, возможно — да». Однако уверенного ответа артист дать не смог. Супруга же со смехом и без лишних раздумий заявила, что пока не планирует рожать ещё детей. Хотя, поклонники их творчества высказывают подозрения, что артистка скрывает свою беременность.

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Ранее Mkset сообщал о том, что многодетная мать из Башкирии была удостоена высокого звания по указу президента.

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