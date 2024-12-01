Звёздная семья из Башкирии рассказала о пополнении в семье

Отец семейства комментарий дал уклончиво: «Было бы времени побольше, возможно — да». Однако уверенного ответа артист дать не смог. Супруга же со смехом и без лишних раздумий заявила, что пока не планирует рожать ещё детей. Хотя, поклонники их творчества высказывают подозрения, что артистка скрывает свою беременность.