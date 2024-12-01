Жилкомплекс «Мусорный» появился в Уфе

Posted 1 декабря, 14:19
Published 1 декабря, 14:19
Modified 1 декабря, 16:22
Updated 1 декабря, 16:22
С ужасной антисанитарией столкнулись жители ЖК «Сосны». По словам мужчины, представленного на кадрах как владельца одной из квартир в комплексе, отходы с территории ЖК не вывозили около двух месяцев. Ответственные службы при этом якобы никаких действий не предпринимают. Пока местную помойку обживают крысы, а разящая от контейнеров вонь режет прохожим глаза, инстанции ограничиваются дежурными отписками.
Местные жители заявили, что планируют идти дальше и жаловаться в прокуратуру и Госжилнадзор.
Ранее Mkset сообщал о том, что на территории Башкортостана собрались ликвидировать 51 несанкционированную свалку.