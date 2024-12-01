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Posted 1 декабря, 14:19

Published 1 декабря, 14:19

Modified 1 декабря, 16:22

Updated 1 декабря, 16:22

В Уфе два месяца не вывозят мусор

Жилкомплекс «Мусорный» появился в Уфе

1 декабря 2024, 14:19
Фото: 1MI.

В Уфе два месяца не вывозят мусор

«Вонючий скандал» назрел в одном из микрорайонов башкирской столицы — на ситуацию обратил внимание Telegram-канал «Честный репортаж».

С ужасной антисанитарией столкнулись жители ЖК «Сосны». По словам мужчины, представленного на кадрах как владельца одной из квартир в комплексе, отходы с территории ЖК не вывозили около двух месяцев. Ответственные службы при этом якобы никаких действий не предпринимают. Пока местную помойку обживают крысы, а разящая от контейнеров вонь режет прохожим глаза, инстанции ограничиваются дежурными отписками.

Местные жители заявили, что планируют идти дальше и жаловаться в прокуратуру и Госжилнадзор.

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Ранее Mkset сообщал о том, что на территории Башкортостана собрались ликвидировать 51 несанкционированную свалку.

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