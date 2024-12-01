Врачи из Башкирии назвали главный источник ВИЧ

Posted 1 декабря, 20:56
Published 1 декабря, 20:56
Modified 1 декабря, 20:58
Updated 1 декабря, 20:58
По информации Минздрава, подавляющее число таких случаев связано с половыми актами без использования защитных контрацептивов — на них приходится 90% заражений.
При этом вновь выявленных больных — около 80% — находят среди жителей региона от 31 до 60 лет.
Другие пути заражения ВИЧ, такие как употребление наркотиков и передача болезни от матери к ребёнку, наблюдаются крайне редко. На пристрастившихся к запрещённым веществам приходятся 9,5% случаев, а на наследственность — лишь 0,5%.