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Posted 1 декабря, 20:56

Published 1 декабря, 20:56

Modified 1 декабря, 20:58

Updated 1 декабря, 20:58

Врачи из Башкирии назвали главный источник ВИЧ

Врачи из Башкирии назвали главный источник ВИЧ

1 декабря 2024, 20:56
Фото: mkset.ru.
Медицинские специалисты рассказали, каким образом в Башкортостане происходит большая часть заражений вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

По информации Минздрава, подавляющее число таких случаев связано с половыми актами без использования защитных контрацептивов — на них приходится 90% заражений.

При этом вновь выявленных больных — около 80% — находят среди жителей региона от 31 до 60 лет.

Другие пути заражения ВИЧ, такие как употребление наркотиков и передача болезни от матери к ребёнку, наблюдаются крайне редко. На пристрастившихся к запрещённым веществам приходятся 9,5% случаев, а на наследственность — лишь 0,5%.

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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимские врачи назвали главные признаки язвы желудка.

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