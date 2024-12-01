Власти Уфы предлагают вакансии с зарплатой в ₽250`000

Posted 1 декабря, 14:49
Published 1 декабря, 14:49
Modified 1 декабря, 16:21
Updated 1 декабря, 16:21
Так, на первом месте оказалась должность с разбросом зарплаты от ₽150 до ₽250 тысяч. Эту сумму может получать за месяц ведущий архитектор благоустройства жилых комплексов.
В роли мастера-прораба можно попробовать себя за ₽120-₽180 тысяч. «Бронзу» в рейтинге получила вакансия производителя работ с з/п до ₽171 тысячи.
Соискателям на должность менеджера по продажам предлагают трудиться за ₽50-₽150 тысяч, а врачам скорой помощи обещают от ₽63 до ₽150 тысяч.
Замыкает список токарь-универсал — работодатель ищет согласных на должность за з/п от ₽50 до ₽150 тысяч.
Контакты работодателей можно найти в публикации мэрии Уфы.