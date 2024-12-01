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Posted 1 декабря, 14:49

Published 1 декабря, 14:49

Modified 1 декабря, 16:21

Updated 1 декабря, 16:21

Зарплаты в ₽250`000 появились в Уфе

Власти Уфы предлагают вакансии с зарплатой в ₽250`000

1 декабря 2024, 14:49
Фото: Изображение Midjourney.

Зарплаты в ₽250`000 появились в Уфе

Мэрия башкирской столицы в воскресенье, 1 декабря, опубликовала еженедельный список лучших вакансий среди работодателей города.

Так, на первом месте оказалась должность с разбросом зарплаты от ₽150 до ₽250 тысяч. Эту сумму может получать за месяц ведущий архитектор благоустройства жилых комплексов.

В роли мастера-прораба можно попробовать себя за ₽120-₽180 тысяч. «Бронзу» в рейтинге получила вакансия производителя работ с з/п до ₽171 тысячи.

Соискателям на должность менеджера по продажам предлагают трудиться за ₽50-₽150 тысяч, а врачам скорой помощи обещают от ₽63 до ₽150 тысяч.

Замыкает список токарь-универсал — работодатель ищет согласных на должность за з/п от ₽50 до ₽150 тысяч.

Контакты работодателей можно найти в публикации мэрии Уфы.

В Башкирии выросли зарплаты
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии вырос средний уровень заработной платы.

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