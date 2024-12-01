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Posted 1 декабря, 20:18

Published 1 декабря, 20:18

Modified 1 декабря, 20:20

Updated 1 декабря, 20:20

В Башкирии начали строить новый мост

В Башкирии начали строить новый мост

1 декабря 2024, 20:18
Фото: Администрация Стерлитамака.
В Стерлитамаке стартовали работы по возведению переправы через реку Белую — отчитались на ресурсах городской администрации.

Посмотреть на ход работ приехал и новый вице-премьер Башкирии Рустем Газизов, не так давно покинувший кресло мэра второго по численности города Республики.

Как указала мэрия, строительством путепровода занимается АО «Мотострой-11». Рабочие вырубают деревья, отсыпают подъездные пути, а также устанавливают сваи опор.

Отметим, что существующий Бельский мост — он проходит параллельно проектируемому — был признан аварийным. Его власти также планируют отреставрировать. Между тем новый Бельский мост горожане смогут протестировать только к 2028 году, если чиновники не сметят дедлайны.

Бельский мост получит иллюминацию за ₽89 млн в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что мэрия Уфы начала искать подрядчика для установки подсветки за ₽89 млн для Бельского моста в столице региона.

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