В Башкирии начали строить новый мост

Posted 1 декабря, 20:18
Published 1 декабря, 20:18
Modified 1 декабря, 20:20
Updated 1 декабря, 20:20
Посмотреть на ход работ приехал и новый вице-премьер Башкирии Рустем Газизов, не так давно покинувший кресло мэра второго по численности города Республики.
Как указала мэрия, строительством путепровода занимается АО «Мотострой-11». Рабочие вырубают деревья, отсыпают подъездные пути, а также устанавливают сваи опор.
Отметим, что существующий Бельский мост — он проходит параллельно проектируемому — был признан аварийным. Его власти также планируют отреставрировать. Между тем новый Бельский мост горожане смогут протестировать только к 2028 году, если чиновники не сметят дедлайны.
Ранее Mkset сообщал о том, что мэрия Уфы начала искать подрядчика для установки подсветки за ₽89 млн для Бельского моста в столице региона.