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Posted 1 декабря, 19:28

Published 1 декабря, 19:28

Modified 1 декабря, 19:30

Updated 1 декабря, 19:30

«Уфимское ожерелье» стало непроходимым

Уфимцы перехитрили чиновничий квест

1 декабря 2024, 19:28
Фото: Telegram / Chieftan444.

«Уфимское ожерелье» стало непроходимым

Гордость столицы Башкирии — популярный велопешеходный маршрут — продолжает превращаться в полосу препятствий, об очередной проблеме знаменитой тропы высказался горожанин в чате администрации Уфы.

Как рассказал уфимец, неизвестные вандалы сломали часть ограждения тропы, а именно — участка в «Зелёной Роще». Как несложно догадаться по снимку, сделано это было для удобного доступа за ограду. По словам горожанина, ходить по лестнице стало крайне неудобно из-за «непродуманной ширины» ступеней, поэтому люди стали отдавать предпочтение ровной необорудованной тропинке вдоль металлического подъёма.

Фото: Telegram / Chieftan444
В Башкирии вспахали «Уфимское ожерелье»
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Как сообщал ранее Mkset, на другом участке «ожерелья» вскрыли грунт для укладки консервирующего слоя, однако не успели к зиме — в результате, тропа осталась «вспаханной».

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