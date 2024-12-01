Уфимцы перехитрили чиновничий квест

Posted 1 декабря, 19:28
Published 1 декабря, 19:28
Modified 1 декабря, 19:30
Updated 1 декабря, 19:30
Как рассказал уфимец, неизвестные вандалы сломали часть ограждения тропы, а именно — участка в «Зелёной Роще». Как несложно догадаться по снимку, сделано это было для удобного доступа за ограду. По словам горожанина, ходить по лестнице стало крайне неудобно из-за «непродуманной ширины» ступеней, поэтому люди стали отдавать предпочтение ровной необорудованной тропинке вдоль металлического подъёма.
Как сообщал ранее Mkset, на другом участке «ожерелья» вскрыли грунт для укладки консервирующего слоя, однако не успели к зиме — в результате, тропа осталась «вспаханной».