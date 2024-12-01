Уфимцы перехитрили чиновничий квест

Как рассказал уфимец, неизвестные вандалы сломали часть ограждения тропы, а именно — участка в «Зелёной Роще». Как несложно догадаться по снимку, сделано это было для удобного доступа за ограду. По словам горожанина, ходить по лестнице стало крайне неудобно из-за «непродуманной ширины» ступеней, поэтому люди стали отдавать предпочтение ровной необорудованной тропинке вдоль металлического подъёма.