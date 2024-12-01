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Posted 1 декабря, 07:01

Published 1 декабря, 07:01

Modified 1 декабря, 07:03

Updated 1 декабря, 07:03

Уфимский парк лесоводов откроют зимой

Уфимский парк лесоводов откроют зимой

1 декабря 2024, 07:01
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram.
Власти столицы Башкирии назвали очередную дату конца работа в многострадальной рекреационной зоне — дедлайны сити-менеджер Ратмир Мавлиев обозначил в ходе совещания с подчинёнными.

Напомним, Парк имени лесоводов Башкирии закрыли на реконструкцию весной 2024 года. Сперва мэрия обещала завершить работы в сентябре, в течение осени сроки открытия общественного пространства неоднократно переносились.

В самом парке до сих пор стоят объявления о сдаче объекта к 15 ноября. Теперь власти обещают, что открыт парк будет в начале декабря.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в недостроенном Парке лесоводов травмировался шестилетний ребёнок, катавшийся на качелях — конструкция в какой-то момент сломалась и нанесла мальчику тяжелейший удар.

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