Уфимский парк лесоводов откроют зимой

Posted 1 декабря, 07:01
Published 1 декабря, 07:01
Modified 1 декабря, 07:03
Updated 1 декабря, 07:03
Напомним, Парк имени лесоводов Башкирии закрыли на реконструкцию весной 2024 года. Сперва мэрия обещала завершить работы в сентябре, в течение осени сроки открытия общественного пространства неоднократно переносились.
В самом парке до сих пор стоят объявления о сдаче объекта к 15 ноября. Теперь власти обещают, что открыт парк будет в начале декабря.
Ранее Mkset сообщал о том, что в недостроенном Парке лесоводов травмировался шестилетний ребёнок, катавшийся на качелях — конструкция в какой-то момент сломалась и нанесла мальчику тяжелейший удар.