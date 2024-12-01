Уфимку избили на глазах у детей

Камеры запечатлели, как к женщине с двумя детьми подходит мужчина и наносит ей многочисленные удары. В конце концов, на глазах у детей потерпевшая падает без сознания. Оклемавшись, вместе с детьми и обидчиком она идёт к лифту, попутно получая ещё несколько ударов. В конце концов, женщина сбегает в лёгкой одежде на улицу, мужчина же бросается вслед за ней, не обращая внимания на детей.