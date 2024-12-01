Уфимку избили на глазах у детей

Posted 1 декабря, 18:58
Published 1 декабря, 18:58
Modified 1 декабря, 19:00
Updated 1 декабря, 19:00
По словам авторов публикаций, действие на кадрах происходит в микрорайоне Яркий — в подъезде одной из многоэтажек жилого комплекса. Сама запись идёт без малого 3,5 минуты.
Камеры запечатлели, как к женщине с двумя детьми подходит мужчина и наносит ей многочисленные удары. В конце концов, на глазах у детей потерпевшая падает без сознания. Оклемавшись, вместе с детьми и обидчиком она идёт к лифту, попутно получая ещё несколько ударов. В конце концов, женщина сбегает в лёгкой одежде на улицу, мужчина же бросается вслед за ней, не обращая внимания на детей.
Какие отношения связывают участников видео — неясно. Пользователи предположили, что на кадрах запечатлены семейные разборки.
Портал Ufa1 пишет, что инцидент дошёл до МВД региона, сейчас правоохранительные органы ведут проверку.
Ранее Mkset сообщал о том, что воспитанник кадетского корпуса уфимской школы-интерната рассказал о регулярных издевательствах и дедовщине, царящей в стенах учреждения.