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Posted 1 декабря, 18:58

Published 1 декабря, 18:58

Modified 1 декабря, 19:00

Updated 1 декабря, 19:00

Уфимку избили на глазах у детей

Уфимку избили на глазах у детей

1 декабря 2024, 18:58
Фото: bdtprb/Telegram.
В башкортостанских Telegram-каналах растиражировали видео нападения на женщину в столице региона.

По словам авторов публикаций, действие на кадрах происходит в микрорайоне Яркий — в подъезде одной из многоэтажек жилого комплекса. Сама запись идёт без малого 3,5 минуты.

Камеры запечатлели, как к женщине с двумя детьми подходит мужчина и наносит ей многочисленные удары. В конце концов, на глазах у детей потерпевшая падает без сознания. Оклемавшись, вместе с детьми и обидчиком она идёт к лифту, попутно получая ещё несколько ударов. В конце концов, женщина сбегает в лёгкой одежде на улицу, мужчина же бросается вслед за ней, не обращая внимания на детей.

Какие отношения связывают участников видео — неясно. Пользователи предположили, что на кадрах запечатлены семейные разборки.

Портал Ufa1 пишет, что инцидент дошёл до МВД региона, сейчас правоохранительные органы ведут проверку.

Кадет из Уфы рассказал о дедовщине в интернате
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Ранее Mkset сообщал о том, что воспитанник кадетского корпуса уфимской школы-интерната рассказал о регулярных издевательствах и дедовщине, царящей в стенах учреждения.

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