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Posted 1 декабря, 13:28

Published 1 декабря, 13:28

Modified 1 декабря, 16:29

Updated 1 декабря, 16:29

Мавлиев озвучил планы по благоустройству Уфы на 2025 год

Уфе добавят сияния

1 декабря 2024, 13:28
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram.

Мавлиев озвучил планы по благоустройству Уфы на 2025 год

Сюжет
Радий Хабиров
Глава администрации башкирской столицы отчитался об итогах работы по благоустройству города и наметил планы на следующий сезон — соответствующее сообщение сити-менеджер разместил у себя в соцсетях.

Как указал уфимский градоначальник Ратмир Мавлиев, за 2024 год для ремонта тротуаров было уложено более 50 тысяч «квадратов» только гранита. В последний день осени мэр обсудил с подчинёнными предложения и планы на 2025 год.

Сити-менеджер отметил, что вместе с ремонтом тротуаров больше внимания будет уделено также обновлению фасадов и установке освещения — последний пункт Мавлиев пообещал «дополнительно продумать» с коллегами.

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Ранее, как сообщал Mkset, более детальные планы по преображению столицы Башкирии озвучивал глава региона Радий Хабиров.

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