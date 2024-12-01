Уфе добавят сияния

Posted 1 декабря, 13:28
Published 1 декабря, 13:28
Modified 1 декабря, 16:29
Updated 1 декабря, 16:29
Как указал уфимский градоначальник Ратмир Мавлиев, за 2024 год для ремонта тротуаров было уложено более 50 тысяч «квадратов» только гранита. В последний день осени мэр обсудил с подчинёнными предложения и планы на 2025 год.
Сити-менеджер отметил, что вместе с ремонтом тротуаров больше внимания будет уделено также обновлению фасадов и установке освещения — последний пункт Мавлиев пообещал «дополнительно продумать» с коллегами.
Ранее, как сообщал Mkset, более детальные планы по преображению столицы Башкирии озвучивал глава региона Радий Хабиров.