Таксист-нелегал устроил ДТП в Уфе

Posted 1 декабря, 19:07
Published 1 декабря, 19:07
Modified 1 декабря, 19:09
Updated 1 декабря, 19:09
Дорожный инцидент случился на Уфимском шоссе. Там поздним вечером врезались друг в друга Volkswagen Polo и «Лада Калина».
Как гласит релиз ГАИ, аварию спровоцировал водитель авто немецкой марки. Его пассажир — 21-летний парень — попал в больницу с травмой головы. Управлявшим «Фольксвагеном» и отечественной легковушкой же повезло больше. Им помощь врачей не понадобилась.
Между тем при проверке документов стражи порядка выяснили, что водитель «Поло» — иностранец. Ехавшего с ним молодого человека он подвозил как пассажира такси, при этом на подобную деятельность у гастарбайтера разрешения не было. На него составили несколько протоколов.