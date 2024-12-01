Таксист-нелегал устроил ДТП в Уфе

Между тем при проверке документов стражи порядка выяснили, что водитель «Поло» — иностранец. Ехавшего с ним молодого человека он подвозил как пассажира такси, при этом на подобную деятельность у гастарбайтера разрешения не было. На него составили несколько протоколов.