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Posted 1 декабря, 19:07

Published 1 декабря, 19:07

Modified 1 декабря, 19:09

Updated 1 декабря, 19:09

Таксист-нелегал устроил ДТП в Уфе

Таксист-нелегал устроил ДТП в Уфе

1 декабря 2024, 19:07
Фото: ГАИ Уфы.
Серьёзное ДТП случилось в последний день осени в столице Башкирии — передаёт региональное ГАИ.

Дорожный инцидент случился на Уфимском шоссе. Там поздним вечером врезались друг в друга Volkswagen Polo и «Лада Калина».

Как гласит релиз ГАИ, аварию спровоцировал водитель авто немецкой марки. Его пассажир — 21-летний парень — попал в больницу с травмой головы. Управлявшим «Фольксвагеном» и отечественной легковушкой же повезло больше. Им помощь врачей не понадобилась.

Между тем при проверке документов стражи порядка выяснили, что водитель «Поло» — иностранец. Ехавшего с ним молодого человека он подвозил как пассажира такси, при этом на подобную деятельность у гастарбайтера разрешения не было. На него составили несколько протоколов.

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Ранее Mkset сообщал об аварии на территории Башкирии, в которой пострадали сразу 9 человек.

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