Семья проработала 345 лет на заводе в Башкирии

Героями публикации стало древо Машутиных. Династия долгое время посвятила Башкирской содовой компании — первые члены семьи начали работать на ней ещё в 40-х годах XX века. Один из них — Иван Трофимович, трудящийся на предприятии с 1956 года, — стал обладателем множества наград, в том числе ордена трудового красного знамени, а также звания почётного химика Советского Союза.