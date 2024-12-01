Семья проработала 345 лет на заводе в Башкирии

Posted 1 декабря, 18:20
Published 1 декабря, 18:20
Modified 1 декабря, 18:30
Updated 1 декабря, 18:30
Героями публикации стало древо Машутиных. Династия долгое время посвятила Башкирской содовой компании — первые члены семьи начали работать на ней ещё в 40-х годах XX века. Один из них — Иван Трофимович, трудящийся на предприятии с 1956 года, — стал обладателем множества наград, в том числе ордена трудового красного знамени, а также звания почётного химика Советского Союза.
Сейчас династию продолжают Анна и Алексей Трофимовы, а также супруга Алексея — Лиана.
— С праздником, уважаемые работники промышленности! И пусть таких династий в нашем городе станет больше! — заключил мэр Стерлитамака.
Ранее Mkset сообщал о том, что семья певцов Гузели Уразовой и Ильдара Хакимова ответила на вопрос о пополнении в их доме.