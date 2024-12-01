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Posted 1 декабря, 18:20

Published 1 декабря, 18:20

Modified 1 декабря, 18:30

Updated 1 декабря, 18:30

Семья проработала 345 лет на заводе в Башкирии

Семья проработала 345 лет на заводе в Башкирии

1 декабря 2024, 18:20
Фото: Эмиль Шаймарданов / Telegram.
Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов рассказал о трудовой династии промышленников, трудящейся в общей сложности почти 3,5 столетия — о семье с удивительной историей чиновник написал в воскресенье, 1 декабря, в канун регионального Дня работника промышленности.

Героями публикации стало древо Машутиных. Династия долгое время посвятила Башкирской содовой компании — первые члены семьи начали работать на ней ещё в 40-х годах XX века. Один из них — Иван Трофимович, трудящийся на предприятии с 1956 года, — стал обладателем множества наград, в том числе ордена трудового красного знамени, а также звания почётного химика Советского Союза.

Сейчас династию продолжают Анна и Алексей Трофимовы, а также супруга Алексея — Лиана.

— С праздником, уважаемые работники промышленности! И пусть таких династий в нашем городе станет больше! — заключил мэр Стерлитамака.
Звёздная семья из Башкирии рассказала о пополнении в семье
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Ранее Mkset сообщал о том, что семья певцов Гузели Уразовой и Ильдара Хакимова ответила на вопрос о пополнении в их доме.

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