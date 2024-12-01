mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря, 19:27

Published 1 декабря, 19:27

Modified 1 декабря, 19:29

Updated 1 декабря, 19:29

Самолет из Казани не мог сесть в Уфе

Самолет из Казани не мог сесть в Уфе

1 декабря 2024, 19:27
Фото: mkset.ru.
Электронное оборудование предостерегло пилотов об опасности снижения и посадки — пришлось кружить в небе, сообщает в понедельник, 2 декабря, Telegram-канал «АвиаИнцидент».

Внештатная ситуация произошло на борту рейса UTA134 «Казань — Уфа» еще в пятницу, 29 ноября, но известно о ней стало только к понедельнику. По данным ресурса, маршрут обслуживает компания «ЮТэйр». Ее самолет АТ-75 не смог с первой попытки сесть в аэропорту Уфы.

Пилотов турбовинтового самолета насторожила аварийная сигнализация. Она указывала, что винт ошибочно установился на малый угол. При этом все двигатели работали в штатном режиме. После непродолжительного ожидания — около 20 минут — винт пришел в положение, которое позволяет выполнить посадку. Экипаж принял решение приземляться в Уфе. Посадка прошла без проблем.

В обстрелянном в Башкирии самолете летели трое человек
Узнать подробнее
Читайте также:
Мальчик из многодетной семьи сгорел в БашкирииСемья проработала 345 лет на заводе в БашкирииДекабрь в Башкирии удивляет капризами
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Казань#Самолет#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Авиация#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Пилоты#Мелеуз#Экстренные меры#ЮТэйр#Турбовинтовой самолет#Рейс UTA134#Аварийная сигнализация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика