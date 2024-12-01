Самолет из Казани не мог сесть в Уфе

Posted 1 декабря, 19:27
Published 1 декабря, 19:27
Modified 1 декабря, 19:29
Updated 1 декабря, 19:29
Внештатная ситуация произошло на борту рейса UTA134 «Казань — Уфа» еще в пятницу, 29 ноября, но известно о ней стало только к понедельнику. По данным ресурса, маршрут обслуживает компания «ЮТэйр». Ее самолет АТ-75 не смог с первой попытки сесть в аэропорту Уфы.
Пилотов турбовинтового самолета насторожила аварийная сигнализация. Она указывала, что винт ошибочно установился на малый угол. При этом все двигатели работали в штатном режиме. После непродолжительного ожидания — около 20 минут — винт пришел в положение, которое позволяет выполнить посадку. Экипаж принял решение приземляться в Уфе. Посадка прошла без проблем.