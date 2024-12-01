Салават Юлаев проигрывает в голосовании на новую банкноту

Posted 1 декабря, 20:31
Published 1 декабря, 20:31
Modified 1 декабря, 20:33
Updated 1 декабря, 20:33
Напомним, ЦБ объявил конкурс на новый облик «тысячерублёвой» банкноты — на ней должно появиться изображение одного из значимых объектов Приволжского федерального округа.
Со старта голосования фаворитом стал памятник Салавату Юлаеву в Уфе, однако вскоре мемориал башкирскому герою уступил другому «сопернику».
К понедельнику, 2 декабря, первое место с уверенными отрывом занимает скоростной теплоход «Метеор» с 43,8 тыс. голосами. Салават Юлаев же идёт на втором месте с 31,6 тыс.
Ранее, как сообщал Mkset, популярный в России блогер с сомнительной репутацией призвал своих сторонников «топить» Салавата Юлаева в голосовании, называя башкирского героя «террористом» — после этого «Метеор» резко стал обгонять памятник.