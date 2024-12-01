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Posted 1 декабря, 20:31

Published 1 декабря, 20:31

Modified 1 декабря, 20:33

Updated 1 декабря, 20:33

Салават Юлаев проигрывает в голосовании на новую банкноту

Салават Юлаев проигрывает в голосовании на новую банкноту

1 декабря 2024, 20:31
Фото: mkset.ru.
Памятник-символ башкирской столицы сдал позиции в «выборах» на дизайн изображения обновлённых купюр номиналом ₽1000 — свидетельствуют данные на сайте Центробанка.

Напомним, ЦБ объявил конкурс на новый облик «тысячерублёвой» банкноты — на ней должно появиться изображение одного из значимых объектов Приволжского федерального округа.

Со старта голосования фаворитом стал памятник Салавату Юлаеву в Уфе, однако вскоре мемориал башкирскому герою уступил другому «сопернику».

К понедельнику, 2 декабря, первое место с уверенными отрывом занимает скоростной теплоход «Метеор» с 43,8 тыс. голосами. Салават Юлаев же идёт на втором месте с 31,6 тыс.

Блогер Поздняков выступил против Салавата Юлаева на ₽1000
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Ранее, как сообщал Mkset, популярный в России блогер с сомнительной репутацией призвал своих сторонников «топить» Салавата Юлаева в голосовании, называя башкирского героя «террористом» — после этого «Метеор» резко стал обгонять памятник.

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