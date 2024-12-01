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Posted 1 декабря, 09:58

Published 1 декабря, 09:58

Modified 1 декабря, 16:33

Updated 1 декабря, 16:33

Платной дороге Уфы сняли фильм

Платной дороге Уфы сняли фильм

1 декабря 2024, 09:58
Фото: Минтранс РБ.
В кинотеатре «Родина» в столице Башкирии состоится премьера социокультурного проекта к открытию платного «Восточного выезда» города — мероприятие анонсировала мэрия.

Мероприятие включает в себя презентацию тематических аудиогидов об инфраструктуре Уфы, а также трейлера фильма уфимского режиссера Сергея Бархатова «Дорога из дома»(12+), посвященного, как гласит релиз администрации, городу и его жителям — в кинокартине будут рассказаны истории уфимцев, чьи маршруты связаны с «Восточным выездом».

Хабиров отменил плату за «Восточный выезд» в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии пообещали ввести на автодороге «Восточный выезд» льготное право использование трассы для ряда групп населения. Кроме этого, ездить по дороге со скидкой смогут не только льготники, но и владельцы электрокаров.

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