Платной дороге Уфы сняли фильм

Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии пообещали ввести на автодороге «Восточный выезд» льготное право использование трассы для ряда групп населения. Кроме этого, ездить по дороге со скидкой смогут не только льготники, но и владельцы электрокаров.