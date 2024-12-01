Платной дороге Уфы сняли фильм

Posted 1 декабря, 09:58
Published 1 декабря, 09:58
Modified 1 декабря, 16:33
Updated 1 декабря, 16:33
Мероприятие включает в себя презентацию тематических аудиогидов об инфраструктуре Уфы, а также трейлера фильма уфимского режиссера Сергея Бархатова «Дорога из дома»(12+), посвященного, как гласит релиз администрации, городу и его жителям — в кинокартине будут рассказаны истории уфимцев, чьи маршруты связаны с «Восточным выездом».
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии пообещали ввести на автодороге «Восточный выезд» льготное право использование трассы для ряда групп населения. Кроме этого, ездить по дороге со скидкой смогут не только льготники, но и владельцы электрокаров.