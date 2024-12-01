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Posted 1 декабря, 13:55

Published 1 декабря, 13:55

Modified 1 декабря, 16:25

Updated 1 декабря, 16:25

Браконьера с добычей задержали в Башкортостане

Охотник из Башкирии убил слишком много лосей

1 декабря 2024, 13:55
Фото: 1MI.

Браконьера с добычей задержали в Башкортостане

Жителю Башкирии предстоит понести наказание за нелегальный отстрел животных — об этом сообщили в МВД РБ.

Трактор охотника с двумя тушами лосей остановили на границе Баймакского и Зилаирского районов. Завидев инспекторов, ушлый «лосятник» сбросил одно из мертвых тел, однако вскоре оно было найдено. При проверке документов выяснилось, что разрешение на охоту у мужчины есть — но только на отстрел одного лося.

Ущерб злоумышленника природе оценили в ₽240 000. Правоохранителям мужчина дал признательные показания, возбуждено уголовное дело. Нарушителю закона грозит внушительное материальное взыскание.

В Башкирии ищут убившего собаку зоофила
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Ишимбае мужчина изнасиловал и выбросил из окна многоэтажки собаку.

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