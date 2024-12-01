Охотник из Башкирии убил слишком много лосей

Posted 1 декабря, 13:55
Published 1 декабря, 13:55
Modified 1 декабря, 16:25
Updated 1 декабря, 16:25
Трактор охотника с двумя тушами лосей остановили на границе Баймакского и Зилаирского районов. Завидев инспекторов, ушлый «лосятник» сбросил одно из мертвых тел, однако вскоре оно было найдено. При проверке документов выяснилось, что разрешение на охоту у мужчины есть — но только на отстрел одного лося.
Ущерб злоумышленника природе оценили в ₽240 000. Правоохранителям мужчина дал признательные показания, возбуждено уголовное дело. Нарушителю закона грозит внушительное материальное взыскание.