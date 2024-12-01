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Posted 1 декабря, 20:47

Published 1 декабря, 20:47

Modified 1 декабря, 20:49

Updated 1 декабря, 20:49

Новую ель установили в Уфе

Новую ель установили в Уфе

1 декабря 2024, 20:47
Фото: Газизьянов Ахмедьянов / Telegram.
В столице Башкирии продолжается подготовка города к Новому году — отчитался глава Калининского района города Газизьян Ахмедьянов.

Новую пушистую красавицу, как рассказал чиновник, установили на площади перед Домом культуры «Мотостоитель» в Черниковке.

Между тем пространство вокруг новогоднего дерева по-прежнему выглядит пустоватым — глава района пообещал в ближайшее время возвести ледовый городок с горками и фигурами.

Уфимцам не хватает иллюминации
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимцы стали массово жаловаться мэру Ратмиру Мавлиеву на недостаток освещения в разных частях города — поводом для потока сетований стала безобидная публикация сити-менеджера.

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