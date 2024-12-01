Новую ель установили в Уфе

Posted 1 декабря, 20:47
Published 1 декабря, 20:47
Modified 1 декабря, 20:49
Updated 1 декабря, 20:49
Новую пушистую красавицу, как рассказал чиновник, установили на площади перед Домом культуры «Мотостоитель» в Черниковке.
Между тем пространство вокруг новогоднего дерева по-прежнему выглядит пустоватым — глава района пообещал в ближайшее время возвести ледовый городок с горками и фигурами.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимцы стали массово жаловаться мэру Ратмиру Мавлиеву на недостаток освещения в разных частях города — поводом для потока сетований стала безобидная публикация сити-менеджера.