На повестке у Хабирова: бренды, огороды, вонь в Уфе

Posted 1 декабря, 20:23
Published 1 декабря, 20:23
Modified 1 декабря, 20:25
Updated 1 декабря, 20:25
Как пишет пресс-служба правительства РБ, среди основных вопросов на повестке дня будет набор стандартных проблем: главы ведомств отчитаются об обстановке в здравоохранении, ЖКХ, жалобах жителей в соцсетях и дорожно-транспортной ситуации.
Кроме того, будет и ряд особых тем. Так, Радий Хабиров намерен обсудить с подчинёнными реализацию «брендовых мероприятий в сфере культуры» за 2024 год, подведя итоги этой работы.
Хабиров также намерен обговорить повышение эффективности работы скорой помощи в Башкирии. Другим вопросом, стоящим на повестке дня, будет оказание господдержки садоводам и некоммерческим товариществам.
Последней темой будет «необходимость получения комплексных экологических разрешений на объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду I категории». Возможно, в этом же контексте обсудят смог, замеченный в нескольких крупных городах Башкирии.