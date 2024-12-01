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Posted 1 декабря, 20:23

Published 1 декабря, 20:23

Modified 1 декабря, 20:25

Updated 1 декабря, 20:25

Радий Хабиров проведёт оперативное совещание с подчинёнными

На повестке у Хабирова: бренды, огороды, вонь в Уфе

1 декабря 2024, 20:23
Фото: 1MI.

Радий Хабиров проведёт оперативное совещание с подчинёнными

Глава Башкирии в понедельник, 2 декабря, планирует провести еженедельное совещание с коллегами — рассказываем, о чём будут говорить чиновники.

Как пишет пресс-служба правительства РБ, среди основных вопросов на повестке дня будет набор стандартных проблем: главы ведомств отчитаются об обстановке в здравоохранении, ЖКХ, жалобах жителей в соцсетях и дорожно-транспортной ситуации.

Кроме того, будет и ряд особых тем. Так, Радий Хабиров намерен обсудить с подчинёнными реализацию «брендовых мероприятий в сфере культуры» за 2024 год, подведя итоги этой работы.

Хабиров также намерен обговорить повышение эффективности работы скорой помощи в Башкирии. Другим вопросом, стоящим на повестке дня, будет оказание господдержки садоводам и некоммерческим товариществам.

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Последней темой будет «необходимость получения комплексных экологических разрешений на объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду I категории». Возможно, в этом же контексте обсудят смог, замеченный в нескольких крупных городах Башкирии.

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