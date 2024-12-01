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Posted 1 декабря, 20:03

Published 1 декабря, 20:03

Modified 1 декабря, 20:05

Updated 1 декабря, 20:05

Многодетный уфимец убил жену из-за ревности

Многодетный уфимец убил жену из-за ревности

1 декабря 2024, 20:03
Фото: 1MI.
Следователи завели уголовное дело об убийстве женщины из Иглинского района — сообщает пресс-служба башкортостанского управления СК РФ.

Речь, по данным Mkset, идёт об инциденте, ранее попавшем в сюжеты инсайдерских Telegram-каналов. Многодетный отец расправился со своей супругой в гараже, после чего покончил с собой. Тела родителей позже нашла 14-летняя дочь пары. Всего у погибших осталось трое детей.

Многодетный отец из Башкирии расправился с женой
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Говоря о мотивах ужасающего поступка, ресурсы настаивали на ссоре из-за подозрений в измене. Следователи эту версию подтвердили. Правоохранители считают, что мужчина задушил жену, после его инсценировал её самоубийство и в ту же ночь сам свёл счёты с жизнью.

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