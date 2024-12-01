Многодетный уфимец убил жену из-за ревности

Говоря о мотивах ужасающего поступка, ресурсы настаивали на ссоре из-за подозрений в измене. Следователи эту версию подтвердили. Правоохранители считают, что мужчина задушил жену, после его инсценировал её самоубийство и в ту же ночь сам свёл счёты с жизнью.