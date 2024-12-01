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Posted 1 декабря, 20:31

Published 1 декабря, 20:31

Modified 1 декабря, 20:33

Updated 1 декабря, 20:33

Меткая женщина из Башкирии чуть не погубила семью

Меткая женщина из Башкирии чуть не погубила семью

1 декабря 2024, 20:31
Фото: МЧС.
Роковая случайность едва не стоила жизни семье с пятью детьми в Кушнаренковском районе Республики — сообщает МЧС региона.

Как рассказали спасатели, хозяйка в выходной день решила навести порядок в котельной — в какой-то момент женщина так увлеклась разбором хлама, что бросила в сторону молоток. По несчастливой случайности, инструмент угодил прямо в лежавший на полу газовый баллончик.

Удар спровоцировал воспламенение. Женщина тут же получила ожоги. Аналогичные травмы остались и у мужа, пытавшегося затушить пламя. Никто из пятерых детей, проживающих в доме, не пострадал.

Пострадавшую в результате увезли в больницу, отец семейства отказался от госпитализации.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Калтасинском районе Башкирии в пожаре погибли женщина и ребёнокю

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