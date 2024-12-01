Меткая женщина из Башкирии чуть не погубила семью

Как рассказали спасатели, хозяйка в выходной день решила навести порядок в котельной — в какой-то момент женщина так увлеклась разбором хлама, что бросила в сторону молоток. По несчастливой случайности, инструмент угодил прямо в лежавший на полу газовый баллончик.