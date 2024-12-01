Меткая женщина из Башкирии чуть не погубила семью

Posted 1 декабря, 20:31
Published 1 декабря, 20:31
Modified 1 декабря, 20:33
Updated 1 декабря, 20:33
Как рассказали спасатели, хозяйка в выходной день решила навести порядок в котельной — в какой-то момент женщина так увлеклась разбором хлама, что бросила в сторону молоток. По несчастливой случайности, инструмент угодил прямо в лежавший на полу газовый баллончик.
Удар спровоцировал воспламенение. Женщина тут же получила ожоги. Аналогичные травмы остались и у мужа, пытавшегося затушить пламя. Никто из пятерых детей, проживающих в доме, не пострадал.
Пострадавшую в результате увезли в больницу, отец семейства отказался от госпитализации.