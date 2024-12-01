Массовые отключения воды устроят в Уфе

Posted 1 декабря, 09:44
Published 1 декабря, 09:44
Modified 1 декабря, 16:36
Updated 1 декабря, 16:36
В понедельник, 2 декабря, отключение воды запланировали в Ленинском и Орджоникидзевском районах Уфы. Холодную и горячую воду перестанут подавать в 10 жилых домов, шесть частных построек, школу и семь административных зданий.
Во вторник, 3 декабря, отключения воды коснутся Кировского района — шести жилых домов, театра, детсада и ещё одного госучреждения.
В среду, 4 декабря, ограничения введут в Советском районе Уфы. Холодную воду отключат в 17 жилых домах, детсаде, лицее, колледже, на автомойке, в торговом центре, а также в ещё одном госучреждении.
В четверг, 5 декабря, «Уфаводоканал» планирует отключения горячей воды в трёх районах города — Орджоникидзевском, Советском и Кировском.
Полный график отключения воды в Уфе смотрите на сайте «Уфаводоканала».