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Posted 1 декабря, 09:44

Published 1 декабря, 09:44

Modified 1 декабря, 16:36

Updated 1 декабря, 16:36

В Уфе отключат горячую и холодную воду

Массовые отключения воды устроят в Уфе

1 декабря 2024, 09:44
Фото: 1MI.

В Уфе отключат горячую и холодную воду

«Уфаводоканал» опубликовал график отключения горячей и холодной воды в Уфе в начале декабря 2024 года.

В понедельник, 2 декабря, отключение воды запланировали в Ленинском и Орджоникидзевском районах Уфы. Холодную и горячую воду перестанут подавать в 10 жилых домов, шесть частных построек, школу и семь административных зданий.

Во вторник, 3 декабря, отключения воды коснутся Кировского района — шести жилых домов, театра, детсада и ещё одного госучреждения.

В среду, 4 декабря, ограничения введут в Советском районе Уфы. Холодную воду отключат в 17 жилых домах, детсаде, лицее, колледже, на автомойке, в торговом центре, а также в ещё одном госучреждении.

В четверг, 5 декабря, «Уфаводоканал» планирует отключения горячей воды в трёх районах города — Орджоникидзевском, Советском и Кировском.

Полный график отключения воды в Уфе смотрите на сайте «Уфаводоканала».

Уфимцам придут ошибочные счета за ЖКХ
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимцам разослали ошибочные счета за оплату коммунальных услуг.

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