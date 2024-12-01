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Posted 1 декабря, 19:08

Published 1 декабря, 19:08

Modified 1 декабря, 19:15

Updated 1 декабря, 19:15

Женщина и ребенок погибли в пожаре в Краснохолмском

Мальчик из многодетной семьи сгорел в Башкирии

1 декабря 2024, 19:08
Фото: МЧС РБ.

Женщина и ребенок погибли в пожаре в Краснохолмском

Крупный пожар с человеческими жертвами произошел в Калтасинском районе вечером в воскресенье, 1 декабря, сообщает пресс-служба МЧС Республики Башкортостан.

Трагические события имели место в селе Краснохолмский. Там огонь охватил квартиру на первом этаже. В помещении находились беременная женщина и трое ее детей. Услышав сигнал тревоги от пожарного извещателя и увидев пламя на потолке, мать быстро собрала детей и вывела их на улицу. Пламя быстро распространилось на соседние квартиры, общие коридоры и крышу двухэтажного дома.

На втором этаже проживала женщина с тремя детьми, из которых она успела вывести только двоих. Прибывшие сотрудники МЧС проникли в квартиру и обнаружили четырёхлетнего мальчика, который, к сожалению, не выжил.

— Тридцатилетняя мать погибшего малыша надышалась токсичным дымом и была доставлена в реанимацию в коматозном состоянии, за её здоровье сейчас волнуются врачи, — сообщает пресс-служба МЧС Республики Башкортостан. — Пожарные также нашли в квартире на первом этаже тело 70-летней женщины.

Пострадавшие 6 квартир и крыша дома составляют площадь пожара в 900 квадратных метров. Огонь удалось локализовать, для тушения были задействованы 33 специалиста и 10 единиц техники.

— По распоряжению временно исполняющего обязанности начальника МЧС по Башкортостану на место выехала оперативная группа, включая психолога и дознавателей для расследования инцидента. Также работают представители Следственного комитета и прокуратуры. В администрации района запланировано провести экстренное заседание. Для временного размещения жильцов организован пункт, — дополнили в МЧС РБ.

Свои первые выводы и оценку ситуации дали в прокуратуре Башкирии.

— По предварительным данным, 1 декабря около 19:00 произошло возгорание двухэтажного кирпичного многоквартирного дома по улице Горького в селе Краснохолмский. В результате пожара погибли 4-летний ребёнок и женщина, — сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. — Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал и. о. прокурора Калтасинского района Динар Хайруллин.
Видео: МЧС РБ.
Видео: МЧС РБ.
Фото: МЧС РБ/ Прокуратура РБ
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