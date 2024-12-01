Мальчик из многодетной семьи сгорел в Башкирии

Трагические события имели место в селе Краснохолмский. Там огонь охватил квартиру на первом этаже. В помещении находились беременная женщина и трое ее детей. Услышав сигнал тревоги от пожарного извещателя и увидев пламя на потолке, мать быстро собрала детей и вывела их на улицу. Пламя быстро распространилось на соседние квартиры, общие коридоры и крышу двухэтажного дома.