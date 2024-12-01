Легендарную актрису похоронили в Уфе

Как гласит некролог, Русдрамтеатру Уфы артистка отдала долгие годы жизни — в его труппу актрису приняли ещё в 1965 году. Играла в нём Миздяева до 2012 года, в её биографии —150 ролей только на сцене РДТ столицы Башкирии.