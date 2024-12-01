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Posted 1 декабря, 20:55

Published 1 декабря, 20:55

Modified 1 декабря, 20:57

Updated 1 декабря, 20:57

В Уфе попрощались с Галиной Мидзяевой

Легендарную актрису похоронили в Уфе

1 декабря 2024, 20:55
Фото: Русский драматический театр (ГАРДТ РБ), Уфа / VK.

В Уфе попрощались с Галиной Мидзяевой

Заслуженной артистки Башкирии Галины Мидзяевой не стало на 84-м году жизни — сообщили её коллеги из уфимского Русдрамтеатра.

Что стало причиной смерти актрисы — не уточняется. Отметим, что Миздяева при жизни обладала также званием Народной артистки России.

Как гласит некролог, Русдрамтеатру Уфы артистка отдала долгие годы жизни — в его труппу актрису приняли ещё в 1965 году. Играла в нём Миздяева до 2012 года, в её биографии —150 ролей только на сцене РДТ столицы Башкирии.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии не стало известного в регионе заслуженного работника физкультуры и спорта.

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