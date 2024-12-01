Легендарную актрису похоронили в Уфе

Posted 1 декабря, 20:55
Published 1 декабря, 20:55
Modified 1 декабря, 20:57
Updated 1 декабря, 20:57
Что стало причиной смерти актрисы — не уточняется. Отметим, что Миздяева при жизни обладала также званием Народной артистки России.
Как гласит некролог, Русдрамтеатру Уфы артистка отдала долгие годы жизни — в его труппу актрису приняли ещё в 1965 году. Играла в нём Миздяева до 2012 года, в её биографии —150 ролей только на сцене РДТ столицы Башкирии.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии не стало известного в регионе заслуженного работника физкультуры и спорта.