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Posted 1 декабря, 13:38

Published 1 декабря, 13:38

Modified 1 декабря, 16:29

Updated 1 декабря, 16:29

Спрос на китайские авто в Уфе вырос на 60%

Цены на автомобили рухнули на 46%

1 декабря 2024, 13:38
Фото: mkset.ru.

Спрос на китайские авто в Уфе вырос на 60%

Подержанные машины производства Поднебесной продолжают стремительными темпами набирать популярность у уфимских автолюбителей — соответствующим исследованием аналитики «Авито Авто» поделились с Mkset в воскресенье, 1 декабря.

По словам экспертов, спрос на «китайцев» с пробегом в октябре 2024 года в столице Башкирии оказался выше, чем в том же месяцу 2023 года, на 60,5%. Вместе с этим фиксируют аналитики и снижение цены на такие автомобили — за год их средняя стоимость обрушилась на 46,9%, достигнув суммы в ₽1 млн.

Самыми популярными китайскими марками эксперты назвали Geely, LIFAN, Chery, Great Wall и Haval.

В Башкирии начислили астрономические налоги на автомобили
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Ранее, как сообщал Mkset, региональное управление налоговой службы в Башкирии публично озвучила цену владения дорогими авто — лидером по транспортному налогу в 2024 году стал владелец Lamborghini Urus, который обязан заплатить в бюджет почти ₽300 тысяч.

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