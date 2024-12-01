Цены на автомобили рухнули на 46%

Posted 1 декабря, 13:38
Published 1 декабря, 13:38
Modified 1 декабря, 16:29
Updated 1 декабря, 16:29
По словам экспертов, спрос на «китайцев» с пробегом в октябре 2024 года в столице Башкирии оказался выше, чем в том же месяцу 2023 года, на 60,5%. Вместе с этим фиксируют аналитики и снижение цены на такие автомобили — за год их средняя стоимость обрушилась на 46,9%, достигнув суммы в ₽1 млн.
Самыми популярными китайскими марками эксперты назвали Geely, LIFAN, Chery, Great Wall и Haval.
Ранее, как сообщал Mkset, региональное управление налоговой службы в Башкирии публично озвучила цену владения дорогими авто — лидером по транспортному налогу в 2024 году стал владелец Lamborghini Urus, который обязан заплатить в бюджет почти ₽300 тысяч.