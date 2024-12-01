Цены на автомобили рухнули на 46%

По словам экспертов, спрос на «китайцев» с пробегом в октябре 2024 года в столице Башкирии оказался выше, чем в том же месяцу 2023 года, на 60,5%. Вместе с этим фиксируют аналитики и снижение цены на такие автомобили — за год их средняя стоимость обрушилась на 46,9%, достигнув суммы в ₽1 млн.