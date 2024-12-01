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Posted 1 декабря, 19:14

Published 1 декабря, 19:14

Modified 1 декабря, 19:16

Updated 1 декабря, 19:16

В Уфе за сутки поймали 14 пьяных водителей

Каждый пятый уфимец — нарушитель ПДД

1 декабря 2024, 19:14
Фото: ГАИ Уфы.

В Уфе за сутки поймали 14 пьяных водителей

ГАИ столицы Башкирии отчиталось о рейдах по городу.

Как сообщили в правоохранительном ведомстве, в ходе проверочных мероприятий инспекторы остановили порядка трёх сотен автомобилей. Среди них нарушителем ПДД оказался каждый пятый — «гаишники» выписали 60 протоколов.

ГАИ также отчиталась, что в ходе рейдов удалось обнаружить 14 нетрезвых автолюбилей, решивших сесть за управление автомобилем.

Таксист-нелегал устроил ДТП в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе гастарбайтер-таксист устроил ДТП, в котором пострадал его пассажир. Разрешения на работу у иностранца не было.

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