Каждый пятый уфимец — нарушитель ПДД

Posted 1 декабря, 19:14
Published 1 декабря, 19:14
Modified 1 декабря, 19:16
Updated 1 декабря, 19:16
Как сообщили в правоохранительном ведомстве, в ходе проверочных мероприятий инспекторы остановили порядка трёх сотен автомобилей. Среди них нарушителем ПДД оказался каждый пятый — «гаишники» выписали 60 протоколов.
ГАИ также отчиталась, что в ходе рейдов удалось обнаружить 14 нетрезвых автолюбилей, решивших сесть за управление автомобилем.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе гастарбайтер-таксист устроил ДТП, в котором пострадал его пассажир. Разрешения на работу у иностранца не было.