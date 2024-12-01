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Posted 1 декабря, 06:33

Published 1 декабря, 06:33

Modified 1 декабря, 06:35

Updated 1 декабря, 06:35

Кадет из Уфы рассказал о дедовщине в интернате

Кадет из Уфы рассказал о дедовщине в интернате

1 декабря 2024, 06:33
Фото: Изображение Midjourney.
Скандал о беспределе в стенах прославленного училища набирает новые обороты — запись разговора с одним из школьников опубликовал Telegram-канал «Честный репортаж».

В интервью, которое взяли у молодого человека, он утверждает, что регулярные унижения и избения со стороны старших «товарищей» к младшим стали в интернате нормой — руководство, по его мнению, о всех конфликтах знает, но предпринимать ничего не хочет.

Большая часть издевательств, по словам воспитанника интерната, исходит от обучающихся-командиров отделений.

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Речь, напомним, идёт об уфимском интернате на улице Лётчиков — как сообщал Mkset, в ноябре 2024 года образовательное учреждение оказалось в центре крупного скандала. Между воспитанниками кадетского корпуса произошла массовая драка, в которой пострадали почти полсотни человек. Этот инцидент стал вторым за год — ранее в стенах интерната избили до потери памяти 16-летнего воспитанника.

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