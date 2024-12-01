Кадет из Уфы рассказал о дедовщине в интернате

Речь, напомним, идёт об уфимском интернате на улице Лётчиков — как сообщал Mkset, в ноябре 2024 года образовательное учреждение оказалось в центре крупного скандала. Между воспитанниками кадетского корпуса произошла массовая драка, в которой пострадали почти полсотни человек. Этот инцидент стал вторым за год — ранее в стенах интерната избили до потери памяти 16-летнего воспитанника.