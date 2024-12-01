Кадет из Уфы рассказал о дедовщине в интернате

Posted 1 декабря, 06:33
Published 1 декабря, 06:33
Modified 1 декабря, 06:35
Updated 1 декабря, 06:35
В интервью, которое взяли у молодого человека, он утверждает, что регулярные унижения и избения со стороны старших «товарищей» к младшим стали в интернате нормой — руководство, по его мнению, о всех конфликтах знает, но предпринимать ничего не хочет.
Большая часть издевательств, по словам воспитанника интерната, исходит от обучающихся-командиров отделений.
Речь, напомним, идёт об уфимском интернате на улице Лётчиков — как сообщал Mkset, в ноябре 2024 года образовательное учреждение оказалось в центре крупного скандала. Между воспитанниками кадетского корпуса произошла массовая драка, в которой пострадали почти полсотни человек. Этот инцидент стал вторым за год — ранее в стенах интерната избили до потери памяти 16-летнего воспитанника.